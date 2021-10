(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Mirano, 14 ottobre 2021

Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale: domanda di inserimento entro il 30 novembre

Gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale devono presentare domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di Mirano entro il 30 novembre 2021.

La domanda deve essere presentata sul modulo reperibile:

– nel sito https://documentale.comune.mirano.ve.it/index.php/modulistica/area-demografica/elettorale/138-03el-iscrizione-albo-scrutatori-di-seggio/file;

– presso i [Servizi al Cittadino e Multisportello](http://www.comune.mirano.ve.it/comune/Uff_MSM.htm) in via Bastia Fuori n. 54/56.

Requisiti: essere elettore del Comune e possedere almeno il titolo di studio della scuola dell’obbligo.

Sono esclusi per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 DPR 16 Maggio 1960, n. 570):

• I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e deiTrasporti;

• Gli appartenenti a Forze Armate in servizio (con eccezione dei militari di leva che svolgono il servizio civile);

• I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

• I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

• I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Sono esclusi inoltre:

– Coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;

– Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del citato Testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell’art. 104, secondo comma, del citato Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

L’avviso è disponibile nel sito https://mirano-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4099/allegati/varie/avviso-albo-scrutatori.pdf

Nicoletta Ferrari

Comune di Mirano

Area 1 – Multisportello e URP

Piazza Martiri, 1 | 30035 – Mirano (Ve)

🔊 Listen to this