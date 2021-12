(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 Tel. 0522/590211

Albinea aderisce all’associazione “Avviso Pubblico”

per diffondere e rafforzare la cultura della legalità

contro le mafie

ALBINEA (14 dicembre 2021) – Albinea aderisce all’associazione “Avviso

Pubblico” per diffondere e rafforzare la cultura della Legalità contro le mafie

Il 7 dicembre 2021 la giunta comunale di Albinea ha deliberato l’adesione

all’associazione “Avviso Pubblico”, che riunisce e rappresenta Regioni, Province

e Comuni impegnati nel contrasto alle mafie e nella diffusione dei valori della

legalità e della democrazia. L’associazione si è costituita nel 1996.

“In vaste zone del Paese, un vero e proprio contropotere criminale si oppone

alla legalità democratica. L’influenza delle organizzazioni criminali non è più

limitata alle tradizionali zone d’insediamento – si legge nella delibera di giunta –

Le enormi fortune acquisite con il traffico della droga vengono reinvestite nei

circuiti finanziari e penetrano nell’economia legale, nuove attività criminali

danno vita ad un vorticoso giro d’affari, si stringono patti perversi con ogni

forma di potere occulto e con il sistema della corruzione. Le mafie non sono

dunque solo un problema di ordine pubblico, né costituiscono un pericolo solo

per le regioni meridionali. Rappresentano la più forte insidia alla convivenza

civile, alla saldezza e alla credibilità delle istituzioni democratiche, al corretto

funzionamento dell’economia. Impediscono lo sviluppo della democrazia e il

pieno esercizio dei diritti dei cittadini”.

“Il diritto al lavoro, all’istruzione, alla sicurezza, alla giustizia non potranno

essere goduti da nessuno se non si sconfigge l’illegalità organizzata – si legge

ancora nell’atto dell’esecutivo – In questa battaglia, in prima fila, vi sono i corpi

dello Stato, impegnati nell’azione di repressione. Ma al loro fianco, in questi

anni, si è mobilitata gran parte della società civile, giovani, uomini e donne,

associazioni del volontariato laico e cattolico. Un vasto variegato mondo

dell’impegno civile che chiama le istituzioni, di ogni ordine e grado, a svolgere

un ruolo di stimolo, di coordinamento e di sostegno all’azione di contrasto alla

criminalità”.

Marco Barbieri

