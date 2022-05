(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Comune di Rimini

Rimini 19 maggio 2022

comunicato stampa

Al via sabato 21 maggio le prevendite per i concerti della 73esima edizione

della Sagra Musicale Malatestiana

Si aprono sabato 21 maggio alla biglietteria del Teatro Galli le prevendite per il ricco calendario di appuntamenti in programma per la 73esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana e che partirà questa estate per concludersi a dicembre.

Il cartellone dei concerti sinfonici inaugura il 18 luglio con il ritorno di Zubin Mehta alla testa dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. In programma a seguire Vladimir Jurowski con l’Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino e la violinista Vilde Frang, la leggenda del pianoforte Maria João Pires accompagnata dai musicisti della Youth Orchestra of Bahia, la Philharmonia Orchestra di Londra affidata al finlandese Santtu-Matias Rouval, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Antonio Pappano sul podio, infine il ritorno di Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

Ricco anche il calendario di appuntamenti con la musica da camera: protagonisti il duo formato dalla violoncellista Naomi Berril e dalla violista Danusha Waskiewicz, Mariangela Vacatello, Doric String Quartet, WunderKammer Orchestra, I Musici.

Il cartellone si completa con progetti e appuntamenti speciali come l’opera video “Les Incas Du Pérou”, il concerto-istallazione con il mezzosoprano Arianna Lanci, l’omaggio a Bussotti del flautista Roberto Fabbriciani, la grande danza con la compagnia di Maurice Béjart.

La prevendita avrà inizio sabato 21 maggio alle ore 10 alla biglietteria del Teatro Galli e proseguirà poi nei consueti orari di biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 17,30. Da domenica 22 maggio (sempre dalle ore 10) sarà attiva anche la prevendita on line al sito https://biglietteria.comune.rimini.it.

Alla biglietteria del teatro Galli sarà possibile anche sottoscrivere l’ “abbonamento amico”, formula pensata per gli spettatori che vogliono sostenere la Sagra e che comprende i sei concerti sinfonici e lo spettacolo di danza.

Il programma completo e le informazioni al sito www.sagramusicalemalatestiana.it e www.teatrogalli.it.

