(AGENPARL) – gio 18 marzo 2021 AL VIA LO STUDIO PER IL TRASFERIMENTO

DI MILANO RISTORAZIONE PRESSO FOODY

Milano, 18 marzo 2021 – Milano Ristorazione (MiRi) – società che si occupa della preparazione e distribuzione di pasti, prevalentemente per le scuole della città – e SogeMi, che gestisce il mercato agroalimentare all’ingrosso di Milano, hanno firmato oggi, a Palazzo Marino, una lettera di intenti per avviare la valutazione tecnica ed economica della realizzazione, all’interno del Comprensorio Agroalimentare, di un moderno centro cottura con capacità produttiva di 10.000 pasti al giorno, di una piattaforma logistica MiRi e del trasferimento della sede di MiRi, oggi dislocata in più edifici.

“Un’operazione importante in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica che trova il completo sostegno del Comune di Milano e che seguiamo con grande interesse”, commenta Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano con delega alla Food Policy. “Milano Ristorazione e SogeMi confermano anche con questo accordo il loro impegno concreto nell’attuazione della Food Policy per un sistema alimentare più sostenibile, coeso e competitivo. Sono certa che le sinergie che si creeranno e le economie che ne deriveranno saranno preziose per la nostra città e porteranno a progetti sul cibo davvero interessanti”.

Le due società in house del Comune di Milano, Milano Ristorazione (con i suoi 85.000 pasti preparati e serviti al giorno) e SogeMi (con oltre 1.000.000 di tonnellate l’anno di prodotti) rappresentano realtà strategiche nel mondo del Food di Milano.

Il protocollo risponde da un lato alla volontà di MiRi di migliorare e innovare le proprie strutture produttive a beneficio della città, anche rispondendo a esigenze di sostenibilità ambientale, e dall’altro al desiderio di rafforzamento di SogeMi nell’ambito del più ampio progetto “Foody 2025”, finalizzato al rinnovamento del Mercato Agroalimentare di Milano.

“Siamo entusiasti”, dichiara Cesare Ferrero, Presidente di Sogemi, “di questo accordo, che conferma la volontà di SogeMi di rafforzare ulteriormente il suo ruolo di hub agroalimentare di Milano e punto di riferimento della filiera distributiva e commerciale in Lombardia e in Italia. Un ulteriore passo sul percorso di rilancio e sviluppo del Mercato Agroalimentare di Milano presentato nel 2019”.

“In tempi difficili progettiamo il domani, al servizio della comunità milanese. E l’area del Comprensorio Agroalimentare è il luogo naturale per farlo, sviluppando tutte le sinergie di sistema in quella che, con la nostra presenza, diventerebbe sempre più la “città del cibo”, di Milano e per Milano”, afferma Bernardo Lucio Notarangelo, Presidente di Milano Ristorazione.

Al link le foto della firma https://flic.kr/s/aHsmUUij9mContatti stampa

Per SogeMi – Comin & Partners

Per Comune di Milano

🔊 Listen to this