(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 14 dicembre 2021

Organizzata dalla Municipalità di Pirri all’ex Dazio di piazza Italia dal 15 al 19 dicembre l’iniziativa è sostenuta dalle associazioni attive nel territorio

Al via “Le giornate della Solidarietà” raccolta alimentare per aiutare gli animali bisognosi

Da mercoledì 15 dicembre 2021, all’ex Dazio di piazza Italia torna la raccolta di beni di prima necessità e alimentare “Le giornate della Solidarietà”, destinata ai cani e ai gatti. Organizzata dalla Municipalità di Pirri, con la collaborazione di numerose associazioni attive nel territorio, l’iniziativa ha come obiettivo il sostegno materiale di persone sole o famiglie, che trovandosi i difficoltà potrebbero rinunciare alla compagnia di un animale domestico.

Ecco quando partecipare (ex Dazio piazza Italia):

– mercoledì 15 – mattino 9,30-13 e pomeriggio 14,30-17

– giovedì 16 – mattino 9,30-13 e pomeriggio 14,30-17

– venerdì 17 – mattino 9,30-13 e pomeriggio 14,30-17

– sabato 18 – mattino 9,30-13 e pomeriggio 14,30-17

– domenica 19 – solo mattino 10-13

