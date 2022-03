(AGENPARL) – dom 13 marzo 2022 AL VIA L’ALBO DELLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI DI ROMA CAPITALE

Roma, 13 marzo 2022 – L’assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale istituisce l’Albo delle Famiglie accoglienti grazie al quale, in collaborazione con Refugees Welcome italia, i cittadini saranno messi in contatto con le persone che scappano dalla guerra e hanno bisogno di ospitalità e di un sostegno per integrarsi in Italia.