Al via la XXII edizione del Festival Santa Fiora in Musica

Inaugurazione domenica 18 luglio, all’Auditorium della Peschiera con Italian Brass Band. Il 24 luglio ci sarà l’attore Cesare Bocci e il 13 di agosto la cantante Tosca.

Apre i battenti domenica 18 luglio, alle 21 e 15, all’Auditorium della Peschiera di Santa Fiora, la XXII edizione del Festival internazionale “Santa Fiora in Musica” con il concerto di Italian Brass Band, la più famosa brass band italiana, diretta dal maestro Filippo Cangiamila, a cui seguiranno tra luglio e agosto tanti altri concerti live all’aperto, nel bellissimo contesto del borgo amiatino.

“C’è bisogno di musica per tornare alla normalità – afferma Alessandro Ciaffarafà, presidente di Fondazione Santa Fiora Cultura – siamo orgogliosi e felici di poter organizzare il nostro Festival, di nuovo nella sua formula tradizionale: per noi questo è il simbolo della ripartenza, dopo lo stop degli eventi legato alla pandemia”.

“Il Festival Santa Fiora in Musica- aggiunge il sindaco Federico Balocchi – è nato e cresciuto nelle sue 22 edizioni, puntando sempre sul connubio tra musica e territorio. Ed è una bella storia di ospitalità che piace anche ai turisti”.

La direzione artistica è a cura del maestro Andrea Conti. Parallelamente ai concerti torneranno anche quest’anno le masterclasses di ottoni, dal 23 al 29 agosto, con le lezioni di tromba, trombone, corno e tuba, che potranno essere seguite dagli studenti iscritti e dagli uditori, che dovranno comunque fare richiesta di partecipazione. In più per i bambini e i ragazzi è stato organizzato un laboratorio didattico musicale interattivo dal titolo “Let’s Play, costruiamo il suono”, in programma il 28 agosto, alle ore 17 al Parco della Peschiera, con i docenti Laura De Mariassevich del settore Education dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia, e Silvana Dolce, dell’Orchestra Nazonale di Santa Cecilia.

Il Festival Santa Fiora in Musica è organizzato dalla Fondazione Santa Fiora Cultura con il contributo del Comune di Santa Fiora e degli sponsor Enel Green Power, Siram -Veolia e Open Fiber, e con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze.

Ma ecco le altre date dopo il concerto di apertura del 18 luglio: sabato 24 luglio, alle 21 e 15,all’auditorium della Peschiera, si terrà lo spettacolo Paul McCarteney e I Beatles, Due Leggende che vede la partecipazione del famoso attore Cesare Bocci a cui è affidato il compito di dar voce a Paul McCartney, per condurre l’ascoltatore in un viaggio tra le leggende e i misteri dei Beatles.L’Ensemble Saverio Mercadante proporrà alcune tra le più celebri canzoni della band londinese, rielaborate e arrangiate per quintetto d’archi, clarinetto e pianoforte.

Sabato 31 luglio, alle 21 e 15, al convento della Santissima Trinità della Selva, si esibirà ilTrio Folk di Santa Cecilia formato da musicisti che fanno parte dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia:Ruggiero Sfregola, al violino; Ilona Bàlint, alla viola e Francesco Di Donna, al violoncello.

Sabato 7 e Domenica 8 agosto, alle ore 21 e 15, al Convento della Santissima Trinità della Selva andrà in scena l’opera “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga. Dopo il successo di Traviata nel 2018, il paese, grazie alla sinergia tra la Filarmonica Gioberto Pozzi e la Corale Padre Corrado Vestri con il sostegno di Fondazione Santa Fiora Cultura, si cimenterà nella sua seconda opera. Una produzione che vede coinvolti più di 70 musicisti e coristi non professionisti sotto l’attenta direzione del maestro Daniele Fabbrini e l’inedita regia di Miriam Magnani.

Martedì 10 agosto, alle 21 e 15, all’Auditorium della Peschiera sarà la volta di Nico Gori Swing 10tet, una band di 10 musicisti, più un presentatore cantante, che eseguirà un repertorio swing anni 30′ 40′, con numeri cantati e suonati.Uno show in stile Cotton Club ricco di energia e freschezza.

Santa Fiora in Musica prosegue giovedì 12 agosto, alle ore 21 e 15, all’Auditorium della Peschiera con i Super Bones Sextet, una formazione di grande impatto sonoro, formata daRudy Migliardi, Gigi Andreoli e Gianfranco Marchesi al trombone; Roberto Olzer al pianoforte; Fabio De March al basso elettrico; Nicola Stranieri alla batteria.

La cantante Tiziana Tosca Donati, sarà la grande protagonista del Festival, venerdì 13 agosto, alle 21 e 15, all’Auditorium della Peschiera: proporrà dal vivo il suo ultimo progetto discografico Morabeza, l’album per cui nel 2020 ha ottenuto due targhe Tenco come miglior interprete di canzoni e migliore canzone “Ho amato tutto”.

Domenica 15 agosto, alle 21 e 15, sul palco di Santa Fiora in Musica, all’Auditorium della Peschiara, salirà la Filarmonica Gioberto Pozzi, diretta dal maestro Daniele Fabbrini, con il tradizionale concerto di Ferragosto.

Il festival chiude venerdì 20 agosto, alle 21 e 15, all’Auditorium della Peschiera, con Espresso Brass Quintet formato da Mario Gigliotti e Michele Petrignani alle trombe, Lorenzo del Sorbo al corno, Principe Ciro al trombone, e Vincenzo Borriello alla tuba. Il repertorio spazierà dalla musica classica a quella dei film.

Per i bambini e i ragazzi, il 28 agosto, alle ore 17 al Parco della Peschiera, si terrà il laboratorio didattico musicale interattivo“Let’s Play, costruiamo il suono”, con i docenti Laura De Mariassevich del settore Education dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia, e Silvana Dolce, dell’Orchestra Nazonale di Santa Cecilia.

I BIGLIETTI: gli spettacoli del 18 luglio, 15 agosto ed il laboratorio didattico per bambini del 28 agosto sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Gli spettacoli del 31 luglio, 10 agosto, 12 agosto e 20 agosto sono a pagamento con prenotazione obbligatoria. Costo biglietto: 3 euro.

Lo spettacolo del 24 luglio è a pagamento con prenotazione obbligatoria. Costo del biglietto: 8 euro.

Gli spettacoli del 7 agosto, 8 agosto e 13 agosto sono a pagamento con prenotazione obbligatoria. Costo del biglietto: 10 euro.

[www.santafiorainmusica.com.](http://www.santafiorainmusica.com/?fbclid=IwAR2rAlK3sqzYKNm6meTa4IN8VAXWepbDNTpauvp6DhRTK2dppFoWaxdwRYA)

Comune di Santa Fiora

