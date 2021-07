(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COMUNICATO STAMPA

Vini locali, degustazioni in abbinamento, osservazione delle stelle e non solo:

tutto in una notte, quella di CALICI DI STELLE!

La V^ Edizione di Calici di Stelle di Marino, anche quest’anno, è organizzata

dall’Associazione Culturale GREEN MIND, presidente Marco Fabi e project manager

Tiziana Marinelli che prevede un programma ricco di eventi e nel pieno rispetto delle

disposizioni in materia di COVID19.

“Mi sta a cuore ringraziare vivamente gli organizzatori, Marco Fabi e Tiziana Marinelli e,

naturalmente, i fornitori, i collaboratori, i ristoratori e le Associazioni che hanno voluto

aderire al progetto che è realizzato in partenariato con il Comune di Marino” ha

dichiarato l’Assessore alle Attività Produttive Ada Santamaita.

E, infatti, sono molte le attività coinvolte nell’evento: il ristorante Cantina Colonna, La

Credenza Osteria ai Forni, Accademia Castrimeniense Onlus, Associazione Tuscolana di

Astronomia “Livio Gratton”, SENZA FRONTIERE ONLUS, SWINGHAUS, Rollabilly,

Legambiente Appia Sud – “IL Riccio”, APS Federazione Italiana Sommelier Museo del Vino,

Cantina Fabi, Sala Lepanto, Mario Carbonari, Cristiano Consoli, Vivaio Lancioni e i

produttori vitivinicoli di Marino.

Nel corso della serata non mancheranno esibizioni dal vivo, come quella della band

“Rollabilly” e lezioni di ballo con la scuola SWING HAUS.

Alle ore 18,00 un evento importantissimo per la nostra città: l’Inaugurazione del

cosiddetto “Terrazzone”, il Belvedere che da Largo Oberdan affaccia sulle Cave di

Peperino, a seguito dei lavori di riqualificazione.

“E quindi uscimmo a riveder le Stelle”

con la lettura del secondo canto dell’Inferno di Dante Alighieri.

Vi aspettiamo

