(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Al via la seconda gara Consip per la cyber-security della PA: “servizi di sicurezza da remoto”

L’iniziativa, del valore di 585 milioni di euro, mette a disposizione delle PA servizi per la gestione della sicurezza informatica e la protezione dei dati

Roma, 14 settembre 2021

Consip ha bandito una nuova gara di cyber-security – “Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo” – che ha per oggetto la fornitura di servizi di protezione della sicurezza dei perimetri tecnologici delle infrastrutture e delle informazioni della PA, nonché di servizi volti alla misura dello stato di salute della sicurezza dei sistemi informativi e di supporto nella identificazione dei “fabbisogni” in ambito servizi e forniture di sicurezza.

