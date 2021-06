(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Al via la mostra “Camerino fuori le mura. Prospettive d’arte dal

Quattrocento al Settecento”

Opere d’arte salvate dalle macerie del terremoto del 2016

La mostra viene ospitata a Palazzo Castelli (viale Giacomo Leopardi n.

21) dal 25 giugno al 19 settembre 2021. Alcune opere tornano in

esposizione per la prima volta dal 2016, altre dopo il restauro, per

altre ancora si tratta di rivivere attraverso le nuove tecnologie. La

Pala d’altare del Tiepolo, il ritratto del Dosso Dossi di Giulia Da

Varano l’ultima duchessa di Camerino, l’Annunciazione, il busto

bronzeo del Bernini sono solo alcune delle opere in esposizione.

Il video promo : https://www.youtube.com/watch?v=4UVqCdgMXzc

https://www.comune.camerino.mc.it/eventi-cms/mostra-camerino-fuori-le-mura/

Christian Flammia

