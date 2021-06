(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 AL V​IA LA MIETITURA PER GRANO E ORZO COLDIRETTI VENETO GRANDI COLTURE DOMINANO LA PIANURA PADANA

26 giugno 2021 – Al via la mietitura per gli oltre 85mila ettari coltivati a frumento in Veneto. E’ pronto anche l’orzo che occupa quasi 20mila ettari di superficie regionale con la tendenza ad aumentare secondo i dati di Veneto Agricoltura relativi al 2020. E’ quanto sostiene Coldiretti che nel we del boom.di prenotazione al mare e ai monti in campagna i motori dell’alta meccanizzazione agricola sono al lavoro per rispettare le lavorazioni stagionali. E’ anche questa una ripartenza nei campi- spiega Coldiretti Veneto – dove con l’emergenza Covid non si è fermato il ciclo naturale delle lavorazioni per garantire l’approvvigionamento alimentare delle produzioni in uno scenario segnato da speculazioni, accaparramenti e distorsioni del commercio a livello internazionale.

Il Veneto rimane comunque il cuore produttivo del mais con 196.500 ettari.Tra le colture industriali, cresce la soia con 136 mila ettari sia per l’effetto di sostituzione con il granoturco che per la buona adattabilità all’area veneta. Da tenere presente che la soia, in quanto coltura azotofissatrice, migliora la fertilità dei terreni, necessitando di minori input chimici, tant’è che è considerata coltura green dall’Unione Europea.

