(AGENPARL) – Roma, 25 novembre 2021 – Al via il primo corso di formazione on line abilitante per esperti della composizione negoziata della crisi di impresa, ex DL 118/2021, organizzato da ADR Center e Assogestori, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con il suo Presidente Antonino Galletti. Il corso, coordinato dal Prof. Antonio Caiafa, dal Dott. Luciano Mascena e dal Dott. Leonardo D’Urso, mira a formare professionisti per la soluzione di crisi di impresa, al fine di arginare i problemi economico sociali sorti a seguito dell’emergenza sanitaria. Come è emerso dai relatori, le procedure attese sono circa10.000, le quali porteranno a una riduzione del 15% delle procedure concorsuali. La domanda che ci si pone è se la composizione negoziata e l’esperto nominato sarà uno strumento limitato ad operare fin quando durerà la pandemia o avrà un seguito anche nel futuro.

