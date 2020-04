(AGENPARL) – MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT), sab 25 aprile 2020



A seguito delle decisioni del governo sulla mobilità sociale per ora non è ancora possibile viaggiare se non con la fantasia, compagna quotidiana di tanti “viaggiatori” che in questi giorni di confinamento possono solo ricordare i bei viaggi trascorsi e magari cominciare a programmarne di nuovi, per partire non appena la situazione lo consentirà.

Come Associazione vogliamo facilitare la scelta della meta dei prossimi viaggi e/o delle future vacanze – che potremo fare rispettando le regole sugli spostamenti e sul distanziamento sociale che saranno via via stabilite – attraverso il “consiglio fotografico” di chi quella meta ha già avuto modo di conoscere e apprezzare. Per questo consapevoli del fatto che nei prossimi mesi potremo fare turismo solo all’interno del nostro Paese, abbiamo deciso di lanciare il Contest Instagram #CONSIGLIOUNBORGO: a partire dal 22 aprile e fino al 10 giugno tutti potranno contribuire al racconto collettivo dell’Italia dei Borghi Più Belli (trovate l’elenco nella sezione Borghi di questo sito) attraverso le immagini scattate nel corso dei propri viaggi in questi affascinanti “gioielli” dell’Italia Nascosta. A commento della fotografia postata sul proprio profilo Instagram dovrà essere descritta la motivazione per cui si raccomanda di visitare quel posto, finendo la frase “Consiglio il borgo … perché… ”.

Ogni giorno 2 immagini tra quelle postate con l’hashtag #CONSIGLIOUNBORGO verranno ri-condivise sul profilo dell’Associazione (www.instagram.com/borghitalia, circa 400K follower). Al termine del contest, le 100 immagini selezionate saranno giudicate in base alla popolarità acquisita e a criteri di qualità. In palio, per i primi tre autori classificati, un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia (con un pernottamento + attività esperienziale, valido per due persone).

Sono valide le foto postate tra il 22 Aprile ed il 10 Giugno 2020.

Per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione cliccre il seguente link:

https://borghipiubelliditalia.it/2020/04/21/al-via-il-contest-ig-consigliounborgo/

SCARICA – COMUNICATO PHOTO CONTEST #CONSIGLIOUNBORGO

SCARICA – Regolamento INSTAGRAM PHOTO CONTEST #CONSIGLIOUNBORGO

SCARICA – GRAFICHE PHOTO CONTEST #CONSIGLIOUNBORGO

Fonte/Source: http://www.comunemilitello.it/militello/po/mostra_news.php?multiente=militello&tags=&area=H&id=434