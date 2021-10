(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 Al via il master in “Scalability” per formare esperti dei processi di crescita dimensionale delle imprese

Il percorso formativo è promosso dalle università di Pisa, Firenze, Siena e dalla Scuola Superiore Sant’Anna

Un esperto in grado di guidare i processi di crescita dimensionale delle imprese per favorire percorsi di innovazione. È la figura professionale dello Scalability Manager quella che mira a formare il master di I livello in “[Scalability: Digital Technologies and Company Growth](http://www.masterscalability.it)”, un percorso di alta formazione, di durata annuale, nato dalla collaborazione tra l’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna che partirà il 21 gennaio 2022.

«Tra le molte diagnosi sullo stato dell’economia italiana vi è accordo sugli effetti negativi della mancata crescita dimensionale delle imprese – spiega il professor Andrea Bonaccorsi, coordinatore scientifico e organizzativo del master – Nei prossimi 3-5 anni, tuttavia, avrà luogo un processo di ristrutturazione industriale, guidato dalla esigenza di razionalizzazione delle catene del valore mondiali, dai nuovi mercati digitali e, non ultimo fattore di innesco, dall’abbondante liquidità sui mercati finanziari. In questo processo le imprese più strutturate possono giocare da protagoniste, ma a condizione di assumere la crescita dimensionale come un orizzonte strategico.Qui servono competenze e percorsi di accompagnamento, perché la crescita dimensionale rapida, la scalability, non si improvvisa. Il Master in Scalability ha un’ambizione elevata: formare protagonisti dei processi di rapida crescita dimensionale attivi dall’interno delle proprie responsabilità aziendali, siano esse di proprietà e imprenditorialità, come di direzione e management. Si tratta di figure con autorità decisionale e autonomia strategica, in persona o in supporto ad altri. Essenziale è l’orientamento alla crescita come orizzonte motivazionale e professionale».

Integrando in un unico percorso le migliori competenze messe in campo dagli Atenei coinvolti, il master si rivolge ai laureati in qualsiasi disciplina (i non laureati possono partecipare come studenti uditori). I candidati ideali sono imprenditori, manager e/o collaboratori del vertice imprenditoriale, operatori del mondo finanziario, consulenti e professionisti che intendono acquisire competenze specifiche sulla crescita dimensionale delle imprese. Il master è riservato a un massimo di 40 partecipanti e le iscrizioni sono aperte fino al 17 novembre. Le lezioni si svolgeranno con una formula part time a fine settimana alterni (il venerdì dalle 8:30 alle 18:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:30), in modalità online (80%) e in modalità presenza (20%) a Pisa.

Il master coniuga lezioni frontali con attività pratiche come esercitazioni in aula, lavori di gruppo e analisi di casi studio. Il Master si avvale della collaborazione di grandi imprese, PMI in crescita, startup, consulenti, fondi di investimento, operatori finanziari e professionisti di alto livello accomunati da un requisito: aver vissuto in prima persona i processi di crescita dimensionale.

Una scelta metodologica qualificante è data dalla presenza di un modulo trasversale dedicato alla presentazione, discussione in aula e verifica diretta con i vertici aziendali di casi reali di crescita dimensionale di imprese italiane. Per ciascuna tematica (Modulo) del Master sarà quindi possibile esaminare in dettaglio le esperienze vissute e confrontarsi direttamente con i portatori delle migliori storie italiane. L’esercitazione sul caso costituirà dunque un filo rosso interno alle tematiche del Modulo.

Di rilevanza, la partnership di Fondo Italiano di Investimento, la più autorevole esperienza italiana di Private equity “istituzionale di mercato”, protagonista di molti processi di crescita aziendale.

Il consiglio del master è formato da Andrea Bonaccorsi (direttore, Università di Pisa), Alberto Di Minin (vicedirettore, Scuola Superiore Sant’Anna), Gualtiero Fantoni (Università di Pisa), Elisa Giuliani (Università di Pisa), Mario Rapaccini (Università degli Studi di Firenze), Andrea Piccaluga (Scuola Superiore Sant’Anna), Tommaso Pucci (Università degli Studi di Siena).



