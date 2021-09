(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 Cordiali saluti

Al via il censimento di popolazione e abitazioni dell’anno 2021

Dal 9 ottobre aprirà l’Ufficio Censimento in via Magnocavallo, 7

A ottobre anche a Casale Monferrato prenderà il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che riguarderà un campione di famiglie individuato direttamente da Istat.

Ci sono due modalità con le quali si può essere chiamati a parteciparvi: una rilevazione riguarderà le abitazioni, mentre l’altra direttamente la singola famiglia.

Rilevazione abitazioni: sarà affissa sul portone dell’abitazione una lettera-avviso che informa della visita di un rilevatore a domicilio, con il quale si compilerà il questionario. Per chi lo desiderasse, in alternativa lo si potrà fare direttamente in Comune all’Ufficio Censimento attivo dal 9 ottobre.

Rilevazione famiglie: si riceverà una lettera intestata con le informazioni per la corretta compilazione del questionario e quindi compilarlo direttamente on line al link indicato nella lettera oppure recarsi all’Ufficio Censimento e farsi aiutare da un operatore.

Tutte le risposte ai quesiti del questionario dovranno fare riferimento alla data del 3 ottobre 2021. Si ricorda che la risposta al questionario censuario è un obbligo di legge.

