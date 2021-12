(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 Reddito di Cittadinanza, al via quattro Progetti Utili per la Città che coinvolgeranno i beneficiari in azioni mirate a vantaggio della collettività. La sindaca Stefania Sabba: “Sono 26 i beneficiari che si sono rivolti allo Sportello Sociale Comunale e dopo uno screening sui requisiti di ognuno, saranno impiegati in base alle loro inclinazioni e propensioni per un massimo di 16 ore settimanali in manutenzione e decoro di parchi, strade, piazze e aree verdi, attività anti-Covid negli edifici pubblici, pulizia delle scritte sui muri, accoglienza e monitoraggio durante le attività culturali, imbiancatura delle scuole e digitalizzazione degli archivi comunali”

L’ultimo ostacolo è stato superato e con il ripristino della piena operatività della piattaforma nazionale, i Progetti Utili alla Cittadinanza (PUC) che prevedono il coinvolgimento dei percettori del Reddito di Cittadinanza sono pronti a partire. Sono quattro quelli predisposti dal Comune di Verucchio, che aveva approvato il Piano e completato l’iter di sua competenza lo scorso gennaio inviandolo all’Unione che l’aveva approvato: sopraggiunte difficoltà tecniche ne hanno però procrastinato l’avvio. I beneficiari del reddito di cittadinanza sono infatti tenuti a offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, da svolgere nel comune di residenza per una durata non inferiore alle otto ore settimanali e non superiore alle sedici.

