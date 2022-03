(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Forlì, 28 marzo 2022.

Al via due maxi cantieri per il rinnovo delle reti gas in alcune importanti vie di Forlì

I lavori interesseranno diverse vie inscritte nel quadrilatero Medaglie d’Oro, Campo di Marte, Decio Raggi, Bolognesi e nel quartiere Cava. Gli interventi ricadono nel piano pluriennale messo in campo dalla società del Gruppo Hera Inrete Distribuzione Energia e finanziato in parte da Unica Reti, con investimenti per oltre 50 milioni di euro

www.inretedistribuzione.itCONTATTI

Monica Guidi

Ufficio Stampa Hera

www.inretedistribuzione.itCONTATTI

Monica Guidi