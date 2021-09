(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Smart Car

di Massimo De Donato

L’auto protagonista ogni sera alle 20.50 su Radio 24

www.radio24.it

Dal 6 settembre andrà in onda su Radio 24 una nuova striscia quotidiana alle 20.50 che si aggiunge al tradizionale approfondimento del sabato Strade e Motori. Il programma, condotto da Massimo De Donato si chiama «Smart Car» e si prefigge di raccontare ogni giorno come cambia il mondo dell’auto, quali modelli vedremo sulle strade nei prossimi mesi ma soprattutto come le motorizzazioni elettriche e i nuovi servizi legati alla mobilità modificheranno le abitudini degli italiani. l tutto attraverso interviste, schede, news, approfondimenti e prove su strada nonchè analisi delle novità, le nuove forme di possesso dell’auto (dal noleggio al car sharing), le innovazioni tecnologiche e i dati del mercato. Senza tralasciare l’elemento che da sempre lega gli italiani alle quattro ruote: la passione. Le puntate di Strade e Motori e Smart Car saranno anche disponibili in streaming, sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme di distribuzione, ed avranno il supporto di un canale video con le prove su strada già attivo sulla pagina Facebook di Radio 24.

Conduttore: Massimo De Donato

Giornalista e autore radiotelevisivo. Laureato in Scienze Politiche con indirizzo internazionale, all’inizio degli anni ’90 si è specializzato in giornalismo nel corso biennale diretto da Giancarlo Santalmassi, diventando giornalista professionista nel 1997.

Dal 1998 ha seguito per la Rai le tematiche legate al mondo della mobilità e dei trasporti: ha realizzato e condotto trasmissioni sul settore per Rai Radio1, Rai Isoradio e, nelle ultime tre stagioni, per la produzione televisiva di Rai1 “Easy Driver”. Dirige la rivista tecnica edita dall’Albo degli Autotrasportatori (MIT) inviata alle oltre 100mila imprese del settore.

[Il Sole 24 Ore](https://www.ilsole24ore.com/)

