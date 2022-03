(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 Bassa Romagna, 2 marzo 2022

Al via dal 4 marzo gli info point sul porta a porta nei

centri storici di 7 Comuni della Bassa Romagna

La raccolta domiciliare sarà di tipo integrale e interesserà quasi 10 mila famiglie e

attività di 7 dei 9 Comuni dell’Unione. A Conselice, Fusignano, Massa Lombarda e S.

Agata partirà il 14 marzo, a Bagnacavallo, Cotignola e Lugo il 28 marzo.

Partono venerdì 4 marzo a Fusignano gli info point, organizzati da Hera in

collaborazione con le Amministrazioni comunali, sulla partenza del nuovo servizio di

raccolta rifiuti porta a porta integrale, che prevede il ritiro a domicilio in giorni e orari

prestabiliti di tutte le tipologie di rifiuti,

La raccolta domiciliare coinvolgerà circa 10 mila utenze (oltre 8.100 domestiche e

circa 1.800 non domestiche) dei centri storici di 7 Comuni della Bassa Romagna

(Alfonsine e Bagnara di Romagna hanno già ricevuto le lettere precedentemente e

saranno interessati dal sistema misto).

Il nuovo sistema partirà in due date diverse: a Conselice, Fusignano, Massa

Lombarda e S. Agata sul Santerno il 14 marzo, mentre a Bagnacavallo,

Cotignola e Lugo il 28 marzo.

Per tutti i Comuni ci sarà una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme

alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

Dal 4 al 25 marzo 8 info point presso i mercati dei sette Comuni

Di seguito il calendario completo degli info point, a disposizione dei cittadini presso le

aree dei mercati (orario 8.30-12.30) per fornire informazioni o per ritirare i kit :

 venerdì 4 marzo: Fusignano

 sabato 5 marzo: Conselice

 martedì 8 marzo: S. Agata sul Santerno

 mercoledì 16 marzo: Lugo

 venerdì 18 marzo: Cotignola

 sabato 19 marzo: Bagnacavallo

 mercoledì 23 marzo: Lugo

 venerdì 25 marzo: Massa Lombarda

Come e dove cambierà il sistema di raccolta dei rifiuti

Il cambiamento da sistema stradale a porta a porta integrale riguarderà i centri storici

di 4 Comuni (Cotignola, Conselice, Fusignano e S. Agata), mentre per i residenti in

quelli di Bagnacavallo, Massa Lombarda e Lugo, già serviti dal sistema domiciliare

integrale, si tratterà solo di un parziale adeguamento dei contenitori e di seguire un

nuovo calendario di raccolta. A Lugo, oltre a quello del centro storico, cambierà

anche il calendario di raccolta della Consulta Ovest, i cui residenti hanno già in

dotazione i contenitori adeguati.

L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata, per

recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica,

vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere

per la Bassa Romagna è il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti.

Attualmente, la percentuale di raccolta differenziata a Attualmente, le percentuali di

raccolta differenziata dei Comuni sono attorno al: 67% a Bagnacavallo, 66% a

Conselice, 61% a Cotignola, 67% a Fusignano, 61% a Lugo, 74% a Massa