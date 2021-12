(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 https://www.gruppohera.it/-/al-via-dal-20-dicembre-il-porta-a-porta-in-alcune-zone-della-bassa-romagna

comunicato stampa

Bassa Romagna, 16 dicembre 2021

Al via dal 20 dicembre il porta a porta in alcune zone della Bassa Romagna

La raccolta domiciliare, che partirà da lunedì prossimo, interesserà oltre 10 mila utenze e sarà di tipo integrale per le zone del forese, artigianali e industriali della Bassa Romagna. Per informazioni è previsto un incontro online per domani, 17 dicembre, dalle 18.30 alle 20

Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti nella Bassa Romagna.

Parte lunedì 20 dicembre il nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta che coinvolgerà oltre 10 mila utenze fra domestiche (circa 8.600 utenze) e non domestiche (circa 1.500). Il nuovo calendario di raccolta è stato distribuito dagli incaricati di Hera nelle scorse settimane sia alle utenze già servite dal porta a porta integrale, sia a quelle che precedentemente utilizzavano il sistema stradale, che da lunedì dovranno quindi esporre i contenitori consegnati loro in febbraio e marzo secondo il calendario recapitato in buchetta.

Il sistema di raccolta domiciliare integrale

Il porta a porta ‘integrale’ prevede la raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti, ovvero di indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro, con una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

Per informazioni, partecipare all’incontro online del 17 dicembre

Per avere maggiori informazioni sulla modifica del sistema di raccolta rifiuti, l’Amministrazione Comunale ed Hera invitano a partecipare all’incontro in modalità online che si terrà domani, venerdì 17 dicembre, dalle ore 18.30 alle 20.00: ci si potrà collegare da casa, attraverso il proprio computer tablet o cellulare, andando sul sito www.gruppohera.it/direttalugo dove sono pubblicate le informazioni per accedere ai meeting.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

