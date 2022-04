(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 [Al via dal 19 aprile la distribuzione dei kit per il porta a porta nei Lidi Ravennati (gruppohera.it)](https://www.gruppohera.it/-/al-via-dal-19-aprile-la-distribuzione-dei-kit-per-il-porta-a-porta-nei-lidi-ravennati)

Ravenna, 15 aprile 2022

Al via dal 19 aprile la distribuzione dei kit per il porta a porta nei Lidi Ravennati

](https://www.gruppohera.it/)La raccolta domiciliare, che partirà il 6 giugno, interesserà quasi 20 mila utenze di Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido Adriano. Riorganizzato il servizio negli altri quattro Lidi. Novità: la plastica raccolta assieme alle lattine.

Inizia martedì 19 aprile la distribuzione del kit per il nuovo sistema di raccolta porta a porta, che partirà dal 6 giugno nei Lidi Ravennati

Come funziona il porta a porta nei Lidi e la nuova raccolta plastica/lattine

La raccolta domiciliare sarà di tipo misto o integrale, a seconda dell’area interessata e del tipo di utenza.

Per quasi 20 mila utenze domestiche di Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido Adriano la raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti.

[Per i cittadini di Casalborsetti, Lido di Classe e Lido di Savio, già serviti dal porta a porta misto, e di Lido di Dante, già organizzato con il porta a porta integrale,]sono previsti invece un adeguamento dei contenitori e alcune piccole variazioni del calendario di raccolta, che partirà sempre il 6 giugno.

Per le 1.650 utenze non domestiche di tutti i Lidila raccolta domiciliare sarà di tipo integrale, che riguarda di tutti i tipi di materiali (organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato).

Per tutte le zone sopra elencate ci sarà una grande novità:le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata e raggiungere il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente.

