PAZIENTI IN RETE:

arriva la nuova serie di Podcast originali di Radio 24 che da voce a chi affronta la malattia

Sei puntate al via dal 18 novembre 2021 con Nicoletta Carbone

A supporto del progetto, è previsto un piano di comunicazione on air e social sulle properties di Radio 24 e un’intensa pianificazione multimedia che vede coinvolti i mezzi del Gruppo 24 ORE

“Pazienti in rete” è il nuovo podcast originale di Radio 24 che prende il via il 18 novembre e dà voce a storie di persone che raccontano la loro sfida con la malattia, realizzato in collaborazione con Chiesi Italia. Sono proprio i pazienti a raccontare in prima persona il loro percorso, fatto di alti e bassi, di vittorie e sconfitte, incontri e scoperte. Storie di vita di chi non si arrende e intraprende una vita diversa, impara ad esorcizzare la paura e a guardare con fiducia e ottimismo al futuro. Tutte raccontate insieme a Nicoletta Carbone, conduttrice su Radio 24 di Obiettivo salute e giornalista di riferimento per il settore, con la partecipazione delle associazioni di pazienti e con la convinzione che “ fare rete” attraverso l’unione tra pazienti, caregivers e associazioni sia la chiave per affrontare le sfide quotidiane. Perché per centrare l’obiettivo bisogna fare squadra.

Ogni puntata racconta la storia di un paziente con una diversa patologia. Si parte con Stefano, parkinsonauta: riceve la diagnosi di Parkinson nel 2017 e da allora diventa un parkinsonauta, perché, come si definisce lui, è “un astronauta che esplora il mondo in cerca di qualcosa di nuovo” e sfida la malattia con il triathlon. Poi Giulia, Sara, Maria Grazia, Paula, Monica raccontano nelle puntate successive il loro modo di affrontare asma, fibrosi cistica, bpco, lohn, alfa-manossidosi.

– link del podcast https://www.radio24.ilsole24ore.com/podcast-originali/pazienti-in-rete

– link del primo episodio: https://www.radio24.ilsole24ore.com/podcast-originali/pazienti-in-rete/podcast/la-storia-stefano-parkinsonauta-055008-AEL41ax

Credits: Scritto da Nicoletta Carbone e Laura Vanossi. Sound design Luigi Speciale

Conduttrice: Nicoletta Carbone

Giornalista, laureata in scienze politiche con indirizzo sociologico, ha un’intensa esperienza di giornalismo divulgativo e scientifico. Conduttrice su Radio 24 di Obiettivo salute e La bufala in tavola, dal 2005 è la conduttrice di riferimento per le trasmissioni della radio dedicate alla salute, che sono state declinate anche in video, in interviste e tutorial sui canali social, libri e Podcast. Ha collaborato a settimanali, mensili e programmi radiofonici con rubriche di alimentazione, benessere e medicina. Ha curato con medici e nutrizionisti la realizzazione di appuntamenti e corsi su temi relativi allo stile alimentare.Consulente di progetti editoriali per case editrici scientifiche, è vincitrice di numerosi premi tra i quali a settembre 2021 il premio Ischia internazionale di giornalismo, ed autrice di libri sui temi della salute e del benessere.

