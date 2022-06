(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 10 – 11- 14 – 17 giugno 2022

Teatro di Roma, MACRO e Museo Nazionale Romano

presentano

B U F F A L O

il corpo all’aperto

III edizione giugno 2022

a cura di Michele Di Stefano

una co-realizzazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Azienda Speciale Palexpocon il contributo di Museo Nazionale Romano

in collaborazione con Accademia di Francia – Villa Medici e Istituto Svizzero

10-11 giugno 2022 | MACRO – Museo di Arte Contemporanea di Roma h. 19-23

Silvia Calderoni-Ilenia Caleo | Sorour Darabi | Eszter Salamon | Silvia Rampelli-Habillé d’eau | Kinkaleri | Collettivo C.G.J | Sara Sguotti-Steve Pepe | Fabrice Mazliah | Salvatore Insana-Silvia Cignoli | Dewey Dell | Cindy Van Acker | Emily Mast-Julie Pellegrin

14 giugno 2022 | Villa Medici-Accademia di Francia h. 19-21,30 – ingresso gratuito

Guy Régis Jr | Emily Mast-Julie Pellegrin17 giugno 2022 | Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano h.19-22

Industria Indipendente | Dewey Dell | Ulisse Schiavo | Cindy Van Acker | Muta Imago

Dal 10 al 17 giugno il Teatro di Roma “sconfina” negli ambienti museali per la terza edizione di BUFFALO che quest’anno, oltre alla corealizzazione con Azienda Speciale Palaexpo, si apre al contributo del Museo Nazionale Romano, per un’impresa inedita che vede le tre istituzioni lavorare insieme per presentare al pubblico una kermesse sulla danza contemporanea che si muoverà tra gli spazi del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma e – per la prima volta – all’interno delle Terme di Diocleziano.

Un’azione progettuale costruita in sinergia con Teatro Di Roma, Azienda Speciale Palaexpo e Museo Nazionale Romano, espansa attraverso la collaborazione dell’Istituto Svizzero, Mattatoio|Prender-si cura e Accademia di Francia – Villa Medici, il cui programma di performance dei borsisti per la prima volta viene inserito nel calendario dello Stabile nazionale.

Affidata anche per questo terzo anno alla cura di Michele Di Stefano, la programmazione artistica di BUFFALO agisce nello “spazio sconfinato” tra performance e arti visive, mettendo in dialogo giovani talenti e artisti affermati della danza contemporanea per aprire il loro lavoro a diverse visioni, formati, linguaggi e ambienti. L’obiettivo è la moltiplicazione di luoghi, collaborazioni ed espressioni, oltre la scena, all’aperto e al chiuso, superando i concetti di “museo” e “teatro” per affermare l’ibrido del corpo en plein air mediato dalla reinvenzione dello spazio. Da questo pensiero in movimento si traccia una riflessione sull’arte dal vivo che affiorerà dal calendario di appuntamenti con i corpi, le immagini e i gesti di ventidue artisti/e e compagnie internazionali – da Kinkaleri a Sorour Darab; da Silvia Calderoni e Ilenia Caleo a Silvia Rampelli; da Industria Indipendente a Muta Imago; e ancora, Dewey Dell, Cindy Van Acker, Fabrice Mazliah, Guy Régis Jr e molti altri.

Al MACRO venerdì 10 giugno il duo Silvia Calderoni e Ilenia Caleo presenta THE PRESENT IS NOT ENOUGH primo baluginio (ore 19 e ore 22), nuova ricerca sul potenziale di fratellanze senza norma, a partire da una fascinazione per l’esperienza dei Piers di New York. Sorour Darabi propone FARCI.E (ore 20), un solo per il suo personale adattamento alla lingua francese, basata su inequivocabili distinzioni tra maschile e femminile, a differenza della sua lingua d’origine – il persiano. Eszter Salamon con MONUMENT 0.7: M/OTHERS (ore 20.40) esplora la relazione madre/figlia in una costante riconfigurazione dei corpi. La programmazione di sabato 11 giugno si apre con il talk NON-PERFORMANCE AS METHODOLOGY (ore 17.30), che propone Emily Mast in conversazione con Julie Pellegrin; con un’inedita azione site specific Silvia Rampelli/Habillé d’eau questiona l’emergere concreto della Figura con CHAMBER MUSIC (ore 19 e ore 22.30). Fabrice Mazliah, già collaboratore della Forsythe Company, presenta per la prima volta in Italia THE MANUFACTURED SERIES: DUET# 1 – A DISEMBODIED VOICE (ore 19.30), il primo di una intensa serie di duetti tra un corpo umano e uno non umano. Sara Sguotti e Steve Pepe incrociano i rispettivi aplomb in DEDICA LONTANA (ore 20.30), un concerto di danza dedicato a un altrove. Jari Boldrini e Giulio Petrucci del Collettivo C.G.J tornano a Buffalo con FUEGO (ore 21), un circuito coreografico basato sull’idea di fenomeno luminoso (un cortocircuito). Mentre Kinkaleri con HellO° (ore 21.30) dichiara l’insostituibile centralità del corpo nella riflessione contemporanea.

La programmazione delle giornate è accompagnata dalle proiezioni in loop (ogni giorno a partire dalle ore 12.00) delle opere video di Salvatore Insana e Silvia Cignoli con ALLEGORY OF EARTH AND WATER; Dewey Dell con THEY RISE AND THEY FALL; Stéphane Bouquet con CINDY VAN ACKER GÉOMÉTRIQUEMENT NÔTRE.

A Villa Medici, nell’ambito dell’inaugurazione della mostra dei borsisti, martedì 14 giugno Guy Régis Jr con QUEL DERNIER GRAND CONFLIT POUR SATISFAIRE LA HAINE ENTRE LES HUMAINS (ore 19 e ore 20.30) orchestra una pièce concerto su dittatura e conflitto a partire da un dialogo musicale tra Faust e Mefistofele; mentre Emily Mast e Julie Pellegrin con IFIF (ore 20) interrogano il subconscio in un rituale danzato tra tantra e ipnosi.

Alle Terme di Diocleziano – una delle quattro sedi in cui si articola il Museo Nazionale Romano, insieme a Palazzo Massimo, Crypta Balbi e Palazzo Altemps – nel complesso monumentale unico al mondo per le dimensioni e per l’eccezionale stato di conservazione, costruite tra il 298 e il 306 d.C, l’imponenza volumetrica e la tensione dei reperti favoriscono il riverbero del gesto e un’atmosfera di sottile sovversione in dialogo tra corpo e monumentalità. Venerdì 17 giugno Industria Indipendente con TALKING BODIES II_CONOSCI TE STESSA (dalle ore 19 nell’Aula X) si relaziona alle vestigia dell’antichità per farne trasudare luoghi inediti e immersivi, affioranti dalla pelle del marmo. Corpo mitologico e corpo umano è la cifra bifronte di Dewey Dell con un progetto sull’estasi I’LL DO, I’LL DO, I’LL DO (ore 19.30 nell’Aula X). Ulisse Schiavo, chitarrista e cantante emerso dall’universo indie, con PRECIOUS SILVER GRACE (ore 20 nell’Aula X) scioglie le prossimità tra le arti performative nel canto. I due assoli di Cindy Van Acker, SHADOWPIECES VI E VIII | (ore 20.30 nell’Aula VIII), che sottendono l’idea che il movimento pre-esista e trasformi l’individualità di ogni corpo, verranno presentati a Buffalo in condivisione con Short Theatre, dove a settembre saranno proposti invece i soli n. 5 e n. 9. Nuova creazione anche per Muta Imago che, con LE MOI EST UNE ILLUSION (ore 21), scelgono di abitare la natatio e l’Aula VIII per una performance sul tempo.

PROGRAMMA BUFFALO III

MACRO – Museum of Contemporary Art of Rome

venerdì 10 giugno

19.00 e 22.00_ Sezione Palestra THE PRESENT IS NOT ENOUGH – Silvia Calderoni / Ilenia Caleo – 45’

20.00 Tetto Auditorium FARCI.E – Sorour Darabi – 40’

20.40 _ Galleria Vetrata MONUMENT 0.7: M/OTHERS – Ezster Salamon – 70’

Video12.00 loop video AuditoriumALLEGORY OF EARTH AND WATER – Salvatore Insana / Silvia Cignoli – 20’THEY RISE AND THEY FALL- Dewey Dell – 5’Cindy Van Acker, Géométriquement Nôtre – Stéphane Bouquet – 30’

sabato 11 giugno

19.00 e 22.30 _ Sezione Studio Bibiliografico HYPERLINK “http://www.teatrodiroma.net/doc/7736/habill%C3%A9-d-eau/” t “_blank” CHAMBER MUSIC- Silvia Rampelli / Habillé d’Eau – 30’

19.30 _ Galleria Vetrata THE MANUFACTURED SERIES: DUET# 1 – A DISEMBODIED VOICE – Fabrice Mazliah – 50’

20.30 _Terrazzo DEDICA LONTANA – Sara Sguotti / Steve Pepe – 30’

21.00 _ Foyer FUEGO – CGJ Collettivo Giulio e Jari – 30’

21.30_Tetto Auditorium HellO°- Kinkaleri – 40’

Video12.00 loop video AuditoriumALLEGORY OF EARTH AND WATER – Salvatore Insana/Silvia Cignoli – 20’THEY RISE AND THEY FALL – Dewey Dell – 5’GÉOMÉTRIQUEMENT NÔTRE – Stéphane Bouquet – 30’Talk

17.30 Auditorium – ingresso libero _ Conferenza NON-PERFORMANCE AS METHODOLOGY – Emily Mast in conversazione con Julie Pellegrin

ACCADEMIA DI FRANCIA – VILLA MEDICINell’ambito della mostra dei borsisti

martedì 14 giugno

19.00 e 20.30 – ingresso libero

QUEL DERNIER GRAND CONFLIT POUR SATISFAIRE LA HAINE ENTRE LES HUMAINS – Guy Régis Jr. – 15′

20.00 – ingresso libero IFIF – Emily Mast, invitata da Julie Pellegrin – 60′

TERME DI DIOCLEZIANO

venerdì 17 giugno

Dalle 19.00 alle 22.00_ Aula X TALKING BODIES II_CONOSCI TE STESSA – Industria Indipendente

19.30 _Aula XI I’LL DO, I’LL DO, I’LL DO – Dewey Dell – 25’

20.00 _Aula IX PRECIOUS SILVER GRACE – Ulisse Schiavo – 30’

20.30 _ Aula VIII SHADOWPIECES – Cindy Van Acker – 30′

21.00 _ Natatio e Aula VIII LE MOI EST UNE ILLUSION – Muta Imago – 40’

biglietto giornaliero

Intero € 15,00 – ridotto € 10,00

acquisto on-line su

teatrodiroma.net; museonazionaleromano.beniculturali.it

10 e 11 giugno 2022

MACRO – Museo d’arte contemporanea di Roma

Via Nizza, 138

19.00 – 22.00 oppure 20.00 – 23.00 (i due ingressi sono equivalenti, prevedono cioè le stesse; nel secondo caso la prima performance verrà replicata alla fine). Lo spazio sarà aperto dalle ore 12.00 con ingresso gratuito.

Le proiezioni sono ad ingresso libero entro le ore 19.00

Il talk è a ingresso libero fino a esaurimento posti

14 giugno 2022

Accademia di Francia – Villa Medici

Viale della Trinità dei Monti, 1

Ingresso libero

18.00 – 21.30

17 giugno 2022

Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano

Biglietto giornaliero. Acquistabile anche in loco, dalle ore 18.00, fino ad esaurimento posti

19.00 – 22.00

