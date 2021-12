(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 Al via ai lavori per la sistemazione del guado di via Genova – via delle Gore

L’antico passaggio del torrente Meldancione verso la via Freccioni sarà pavimentato e risistemato dal Comune per garantire maggior decoro e sicurezza

Sono partiti i lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del guado del torrente Meldancione tra la via Genova e via delle Gore in zona Il Mulino. Si tratta di un antico passaggio da sempre utilizzato dagli abitanti della zona per raggiungere la via Freccioni. Un lavoro da tempo attesoche il Comune di Montemurlo ha finanziato con 15 mila euro per mettere in sicurezza l’attraversamento e migliorare il decoro di tutta l’area. I lavori dureranno circa 15 giorni e saranno conclusi entro la metà di dicembre. Per rendere più agevole l’attraversamento del piccolo corso d’acqua sarà creata una pavimentazione ad hoc e saranno effettuate altre sistemazioni che restituiranno bellezza a tutta la zona, come spiega il sindaco Simone Calamai:« Si tratta di un lavoro atteso dai cittadini di via Genova. Una sistemazione importante per restituire decoro e funzionalità a questo attraversamento storico che nel tempo aveva subito numerosi deterioramenti e che ora potrà essere utilizzato agevolmente. Un intervento che restituisce bellezza e sicurezza ad una parte della nostra città ai piedi della zona collinare»

Fabiana Masi

