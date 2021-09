(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Al Teatro Goldoni lo show “Note e Parole. Racconti in Musica” con i finalisti del Campiello Giovani e gli allievi del CPM

Tradurre in note un’opera letteraria, musicare un racconto per farlo conoscere ad un pubblico sempre più ampio. Nasce con questo obiettivo il progetto di collaborazione tra gli scrittori finalisti dell’ultimo Premio Campiello Giovani e alcuni allievi della scuola di alta formazione CPM Music Institute di Milano, che insieme hanno partecipato ad un laboratorio per trasformare i racconti in musica. Un percorso che si è concluso stasera, a Venezia, con lo show “Note e Parole. Racconti in Musica”, in scena alle 19 al Teatro Goldoni. Lo spettacolo è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto.

Durante lo show, cui ha assistito anche l’assessore comunale al Bilancio, una band composta da alcuni studenti dell’istituto musicale CPM ha eseguito dal vivo le composizioni prodotte nel corso del progetto, e un attore ha letto alcuni estratti dai racconti dei giovani autori. L’evento, per la regia di Davide Stefanato, è stato presentato da Federico Basso e Davide Paniate. Durante la serata ha trovato spazio anche un’esibizione di Franco Mussida, presidente del CPM Music Institute, che ha fatto ascoltare il proprio inedito “Il mondo in una nota”.

La collaborazione tra Campiello e CPM è nata per promuovere l’incontro tra musica e letteratura e unire le due forme espressive in opere capaci di promuovere la scrittura, la letteratura e la musica tra i più giovani. Questo laboratorio ha coinvolto in particolare gli allievi del CPM iscritti al corso di Writing&Production. Un’idea che rientra tra i progetti collaterali al Premio, che mirano a superare le classiche divisioni tra le varie arti. Il Premio Campiello Giovani è il concorso letterario, promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, che offre a molti aspiranti scrittori un’occasione per mettersi in luce. Il vincitore di quest’anno sarà annunciato domani mattina. Si concluderà sempre domani, 4 settembre, all’Arsenale di Venezia, anche il Premio Campiello Letteratura, con la finale della 59esima edizione, condotta da Andrea Delogu.

Venezia, 3 settembre 2021

