(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 Al Teatro Goldoni “La donna del fuoco” conclude stasera la The Venice Glass Week

Uno spettacolo teatrale su Marietta Barovier, una figura femminile emblematica per Venezia, da ricordare e far scoprire alle nuove generazioni. Lo show “La donna del fuoco, Marietta Barovier, pioniera delle perle veneziane” andato in scena nel pomeriggio di oggi alle 18.30 al Teatro Goldoni di Venezia le ha reso omaggio, concludendo la The Venice Glass Week 2021. Giunge così anche quest’anno al termine il festival internazionale che Venezia dedica all’arte vetraria. Ad assistere allo spettacolo anche la presidente del Consiglio comunale e l’assessore alle Attività produttive.

Marietta Barovier fu un’innovatrice: nel XV secolo fu la prima imprenditrice donna ad ottenee l’autorizzazione dalla Serenissima per istituire una fornace, con la quale avrebbe creato le famose “perle Rosetta”. Una storia di successo femminile e “saper fare”. A dar vita alla pièce l’associazione culturale Arte-Mide nell’ambito del progetto Interreg EU DIVA, con il contributo della Regione del Veneto e Fondazione Archivio Vittorio Cini e il supporto di diversi partner, tra cui il Comune di Venezia, ma anche Venezia 1600, Consiglio d’Europa, Ca’ Foscari, USR, EU Direct, CPVV.

Lo show, per la regia di Massimo Navone, è frutto della ricerca dell’attrice e autrice dei testi Chiarastella Seravalle, in scena insieme a Rachele Colombo, che ha curato anche le musiche originali. Affronta il tema della scoperta del vetro, la recente teoria sulla sua origine extraterrestre, causata dallo schianto di un meteorite sulla terra e dalla conseguente fusione della sabbia silicea del suolo. Ma ripercorre anche la storia del vetro fino alle perle veneziane, usate come merce di scambio internazionale per l’acquisto di spezie, tessuti e oro e persino esseri umani.

Dalla performance teatrale è stato tratto un film omonimo con interventi morphing di Andrea Moroni, riprese Ginko film e partecipazione dello Studio El Cocal. Il trailer del film è stato presentato in anteprima nazionale alla 78° Mostra del Cinema di Venezia, mentre la versione intera sottotitolata in quattro lingue sarà mostrata in occasione della Giornata europea delle lingue, il 26 settembre alle 18 su YouCafoscari, il canale YouTube dell’Università Ca’ Foscari.

L’associazione Arte-Mide grazie a questo progetto è stata inserita tra le figure che supportano la candidatura delle perle a patrimonio intangibile UNESCO, per il suo contributo a diffondere la “trasmissione del saper fare” e la valorizzazione del bene intangibile attraverso il teatro e il cinema.

Venezia, 12 settembre 2021

🔊 Listen to this