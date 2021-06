(AGENPARL) – mar 15 giugno 2021 In allegato la foto del team professionale che ha eseguito l’intervento chirurgico al Santa Maria Nuova

Al Santa Maria Nuova innovativa tecnica chirurgica per il trattamento di arti superiori spastici in età pediatrica

Un’eccellenza dell’Ausl Toscana Centro in collaborazione con il Gruppo italiano spasticità e tetraplegia

Scritto da Elena Cinelli, martedi 15 giugno 2021

Firenze–Si è svolto in questi giorni un complesso e innovativo intervento per correggere la spasticità di una giovane paziente affetta da una paralisi cerebrale infantile presso l’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Tale paralisi aveva provocato nella paziente una emiplegia spastica, rendendo inutilizzabile l’arto superiore e la mano a causa dell’importante deformità.

L’intervento è stato condotto dalla dr.ssa Laura Martini, chirurgo della mano dell’Azienda Toscana Centro che da anni fa parte di una rete nazionale e internazionale di chirurghi dedicati al trattamento della spasticità. Tale rete è coordinata dalla dr.ssa Caroline Leclercq, presidente dell’Institut de la Main di Parigi e fra i massimi esperti a livello mondiale per il trattamento di questa patologia.

Hanno fatto parte dell’equipe chirurgica anche il dr. Andrea Vitali, direttore della Struttura di Chirurgia della mano del Palagi, in collaborazione con il gruppo italiano spasticità e tetraplegia, di cui fanno parte il dr Paolo Panciera, responsabile del Servizio di Chirurgia della mano e della Spasticità dell’Ospedale Villa Salus di Mestre/Venezia e il dr Antonio Azzarà, direttore della Struttura complessa di Chirurgia della Mano e microchirurgia di Terni.

L’intervento chirurgico è stato effettuato con una tecnica innovativa, neurectomia iperselettiva, che consiste nell’indebolire (con strumenti microchirurgici) le fibre nervose motorie dei nervi dell’arto superiore che mantengono il muscolo spastico in situazione di ipercontrazione o ipertono.

Questo tipo di intervento non corregge la deformità, ma ha l’obiettivo di recuperare l’attività funzionale e permettere l’utilizzo più appropriato dell’arto superiore. Può associarsi o sostituirsi alle tecniche tradizionali che si limitavano a ridurre le rigidità posturali più gravi. In quest’ottica, le indicazioni chirurgiche sono limitate a circa il 20% dei casi.

All’interno della Struttura di Chirurgia della Mano del Palagi, di cui fanno parte anche i dr. Giancarlo Caruso e Lorenzo Preziuso, è attivo da circa 8 anni un servizio multidisciplinare di neuro-ortopedia per il trattamento della spasticità dell’arto superiore nell’età pediatrica, negli adulti che hanno subito un ictus o che sono stati vittime di gravi traumi cranici. Il trattamento chirurgico viene integrato con le infiltrazioni di tossina botulinica e con il trattamento fisioterapico.

Quest’attività neuro-ortopedica per l’arto superiore è unica in tutta la Toscana e si integra in collaborazione con l’ortopedia pediatrica di Prato e del Meyer.

Che cosa si intende per spasticità?

La spasticità propriamente detta è definita come una ipereccitabilità del muscolo e può essere la conseguenza di diverse condizioni morbose del Sistema Nervoso Cerebrale (SNC). Attualmente le cause di spasticità più frequenti si confermano: le lesioni cerebrovascolari in età prevalentemente adulta (dove si registra un aumento della sopravvivenza con disabilità, legato al miglioramento delle tecniche rianimatorie) come l’ictus e i gravi traumi cranici. Riguardo alla prevalenza della spasticità, si stima che la spasticità colpisca dal 17% al 38% dei pazienti dopo l’ictus ed è presente in circa il 34% nei pazienti con grave trauma cranico.

In età pediatrica la paralisi cerebrale (CP), che colpisce da 1,5 a circa 4,0 su 1000 nati vivi, rendendola la più comune disabilità motoria dell’infanzia, può essere causata da emorragia cerebrale o da anossia perinatale, ma anche da infezioni, agenti teratogeni, malformazioni del SNC, malattie metaboliche, una frequenza molto alta si riscontra neonati prematuri. Il timing del danno del SNC varia, con il 75% che si verifica in utero, 5% durante la nascita e dal 15% al 20% dopo il parto. La spasticità è presente nell’ 85% dei pazienti con paralisi cerebrale infantile.

Dati in Toscana

I casi di ictus sono circa 10.000 l’anno, 2.100 sono i casi sopravvissuti con disabilità moderata/grave. Nell’area vasta dell’Ausl Toscana Centro circa 1103 nuovi pazienti hanno sviluppano una spasticità post-ictus. Paralisi cerebrale infantile: nell’area toscana centro circa 400 pazienti sono attualmente in carico ai servizi territoriali. Se non trattata, la spasticità porta ad una contrattura permanente dei muscoli e degli altri tessuti molli, con conseguente grave disabilità dell’arto colpito.

Elena Cinelli

