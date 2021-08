(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 [mau]

Al Mausoleo di Teodorico con DanTeo

Comunicato stampa

In questo anno di celebrazioni dantesche nell’ultimo weekend di agosto, dal 27 al 29, il Mausoleo di Teodorico a Ravenna sarà protagonista di alcune iniziative culturali denominate DanTeo.

“Si tratta” spiega Sandra Manara, direttrice del Mausoleo di Teodorico “della prima edizione di quella che diventerà la settimana Teodoriciana di Ravenna, che culminerà nelle celebrazioni dei 1500 anni dalla morte del re Teodorico accaduta il 30 agosto del 526”.

Quest’anno, il ricordo del Sommo Poeta e quello del più grande re “barbaro”, Teodorico, si uniscono nella città che custodisce i più famosi cimeli funerari dei grandi personaggi della Tarda Antichità e del Medioevo, i mausolei di Galla Placidia, di Teodorico e di Dante.

“Abbiamo previsto” commenta l’arch. Cozzolino, a capo della Direzione Regionale Musei Emilia Romagna, “una serie di aperture straordinarie serali del Mausoleo di Teodorico, rese possibili grazie al piano di valorizzazione del Ministero della Cultura, che saranno arricchite da interessanti eventi.”

Il Mausoleo di Teodorico, da sempre sede di eventi di arte e cultura, continua ad animarsi dunque con appuntamenti culturali che potranno essere goduti all’aperto in piena sicurezza rispettando le norme anticontagio e che arricchiranno e renderanno unica l’esperienza della visita.

Di seguito l’elenco delle iniziative:

Prima settimana teodoriciana 2021 (dal 27 al 29 agosto)

Tema conduttore ispirato dal testo del Roverelli “Ravenna. La dolce morta”

Le celebrazioni della morte di Dante nella città, Ravenna, contraddistinta per i celebri monumenti funerari e i preziosi sarcofagi

27 agosto 2021, apertura del monumento ore 20-23

Dalle ore 21

Ravenna. La dolce morta

Letture dal Grand Tour ispirate al tema dell’opera di Giuseppe Roverelli Ravenna. La dolce morta

Legge Alessandro Braga

60 posti a sedere su prenotazione

28 agosto 2021, apertura del monumento ore 20-23

Alle ore 20, 21 e 22

Le leggende del Re

Visite guidate con Paola Novara e Ilaria Lugaresi

Sono ammesse 15 persone su prenotazione per ogni turno

29 agosto 2021, apertura del monumento ore 19. 30-23.30

Alle ore 21

Voci e suoni. Guida e consolazione

Ensemble vocale – strumentale dell’Istituto Superiore di Studi musicali G. Verdi di Ravenna

Meng Liu e Mei Yu/soprano

Matteo Sanchioni, Francesco Scaglioni, Andrea Pirani, Ettore Mazzoli/chitarra

musiche di: J. Rodrigo, M. Giuliani, J. Dowland, W.A. Mozart, F. Gragnani, P. Hindemith, L. Legnani

60 posti a sedere su prenotazione

____________________

MAUSOLEO DI TEODORICO Via delle Industrie, 14 – 48122 Ravenna

Ingresso al monumento € 4 (fatte salve le gratuità di legge per gli under 18)

Visite guidate e spettacoli gratuiti

Prenotazioni: [www.ravennantica.it](http://www.ravennantica.it/)

In caso di grave maltempo il concerto sarà annullato

In caso di tempo incerto o variabile il concerto non verrà annullato e i musicisti si esibiranno all’interno della cella inferiore o superiore del Mausoleo.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti previste per tutti i luoghi della cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021) per l’accesso è obbligatorio il possesso del Green Pass o di documentazione equivalente. Per la partecipazione agli eventi è necessaria la prenotazione.

