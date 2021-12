(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 AL LINK IL VIDEO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO VBALENTINA VEZZALI

I reparti volo e il libro Le Ali della Polizia

Oggi, 4° giorno della Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi in corso di svolgimentoal Convention center La Nuvola, Poliziamoderna ospiterà presso lo stand L19 alcuni piloti dei Reparti Volo della Polizia di Stato. La vera protagonista di giornata sarà infatti questa affascinante specialità della polizia, che proprio quest’anno ha compiuto 50 anni e al cui prezioso lavoro è dedicato uno dei pannelli che arricchiscono lo stand di Poliziamoderna: un poster che riproduce un elicottero in volo tratto da una tavola di Onorata sanità, il4° volume delle indagini de Il commissario Mascherpa disegnato da Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e storica matita di molte avventure di Dylan Dog.

Alle ore 15.00 sarà presente allo stand un altro grande maestro, in questo caso della fotografia, come Massimo Sestini che con la magia dei suoi scatti ha immortalato l’attività del Reparto Volo nel bellissimo volume Le ali della Polizia- Da 50 anni in volo, il cui ricavato delle vendite sarà in parte devoluto al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato.

A far visita lo stand anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali accompagnata da ino Pizzolato medaglia di bronzo a Tokyo nel sollevamento pesi e da atleti delle Fiamme Oro gruppo sportivo della Polizia di Stato.

Roma, 7 dicembre 2021

