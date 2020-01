(agenparl) – vicenza mar 21 gennaio 2020 Venerdì 24 gennaio, alle 18, Palazzo Chiericati ospita un incontro di presentazione della nuova stagione di musica antica promossa a Treviso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dall’associazione almamusica433, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Treviso. Interverrà Stefano Trevisi, direttore artistico dell’iniziativa.

L’appuntamento – inserito nella rassegna “Parole e Musica in Museo” – rientra nell’ambito di un progetto di collaborazione fra istituzioni del territorio – la Fondazione Benetton e il Comune di Vicenza –, indirizzato a una politica di sinergia e sostegno reciproco, che ha portato, lo scorso 10 gennaio, anche all’organizzazione di un incontro di presentazione, nella sede della Fondazione Benetton, della mostra Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi, promossa dal Comune di Vicenza e aperta fino al 13 aprile 2020 nella Basilica palladiana.

La nuova edizione del progetto Musica antica in casa Cozzi è dedicata a Venezia, città conosciuta nel mondo per la sua arte, le architetture, l’incontro fra Oriente e Occidente e, nel campo musicale, per la musica barocca. Questa stagione andrà, invece, a rivelare al pubblico gli splendori della musica di una Venezia più antica, frutto, in particolare, dei decenni fra il XV e XVI secolo. Nei sei concerti in programma fra gennaio e giugno 2020, farà scoprire le voci delle comunità rappresentate nella Serenissima, come quella ebraica, le meraviglie delle polifonie della Cappella Marciana, e ancora la musica quattrocentesca meno nota, e la storia dell’editoria letteraria e musicale e delle musiche a essa collegate, che ha reso Venezia la prima grande capitale mondiale del libro a stampa. La stagione arriverà anche alla narrazione in musica, attraverso i madrigali drammatici che si legano, con i lazzi della commedia dell’arte, alla storia del teatro, e, infine, alla musica popolare veneziana del Settecento e dell’Ottocento e alla visione che di Venezia hanno avuto scrittori e compositori stranieri.

L’ingresso all’incontro è libero.

Per informazioni sulla rassegna: http://www.fbsr.it/beni-culturali/progetti-e-ricerche/musica-antica/musica-antica-2020/; tel. , web: www.fbsr.it.



Sedi dei concerti

chiesa di San Teonisto, via San Nicolò 31, Treviso

auditorium di Santa Caterina, Piazzetta Botter 1, Treviso

casa Luisa e Gaetano Cozzi, via Milan 41, Zero Branco (Treviso)



Calendario dei concerti

sabato 25 gennaio ore 18.30

Treviso, chiesa di San Teonisto

Suoni dalla Venezia di Shylock. Un giorno nel Ghetto ebraico di Venezia

Ensemble Lucidarium



venerdì 14 febbraio ore 20.30

Treviso, chiesa di San Teonisto

Splendori della Serenissima. Magnificenze della Basilica di San Marco

I solisti della Cappella Marciana diretti da Marco Gemmani



domenica 22 marzo ore 16

Treviso, auditorium Santa Caterina

Il più bel libro illustrato del mondo. Treviso e il sogno d’amore di Polifilo

Conferenza e concerto con l’ensemble Kalicantus

Evento in collaborazione con il Comune di Treviso e Civita Tre Venezie



venerdì 3 aprile ore 20.30

Treviso, chiesa di San Teonisto

The Aspern Papers. Dal racconto di Henry James

Francesca Paola Geretto, soprano; Stefano Trevisi, pianoforte



domenica 17 maggio ore 21

Treviso, chiesa di San Teonisto

De là da l’acqua. Villotte, Frottole, Barzellette tra il XV e XVI secolo

Anonima Frottolisti con Tripudiantes Dovarensis



domenica 21 giugno ore 21

Zero Branco, Treviso, casa Luisa e Gaetano Cozzi

La Barca da Venetia per Padova

Ensemble Musica in casa Cozzi con Compagnia Teatro d’Arte Spresiano



Biglietti per i concerti a Treviso

25 gennaio, 14 febbraio e 17 maggio: intero 15 euro, ridotto 10, gratuito per gli under 18

22 marzo, 3 aprile e 21 giugno: ingresso unico 10 euro, gratuito per gli under 18

Abbonamenti: intero 65 euro, ridotto 50

Speciale evento riservato agli abbonati: visita ai luoghi di Venezia attraversati dalla musica protagonista dei concerti

Prevendita biglietti e abbonamenti: in Fondazione Benetton, via Cornarotta 7–9, Treviso (lun–ven ore 9–13 / 14–17, e in occasione degli eventi pubblici in programma), oppure nel sito www.liveticket.it

Acquistabili anche con Bonus Cultura.



