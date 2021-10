(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Bureau de presse

Aosta, giovedì 28 ottobre 2021

Aiuti anti-crisi Covid: prorogata la scadenza delle domande per

il voucher per l’acquisto di prodotti agroalimentari

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che è stato prorogato a lunedì 22 novembre 2021 il termine per la presentazione delle domande per beneficiare del voucher per l’acquisto di prodotti agroalimentari locali, previsto all’articolo 12 della legge regionale 15/2021 concernente le misure anti-crisi Covid.

Spiega l’Assessore Davide Sapinet: «tenuto conto delle risorse residue sulla misura, abbiamo ritenuto opportuno concedere più tempo ai beneficiari per l’inoltro delle domande, anche in considerazione degli acquisti finalizzati alle scorte per la stagione invernale.»

La misura prevede la concessione di un contributo alle imprese operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e agli esercizi che commerciano alimenti e bevande per l’acquisto di materie prime provenienti da aziende agricole regionali, di prodotti trasformati ottenuti dalle materie prime agricole o di prodotti agroalimentari di origine locale, afferenti ai regimi di qualità. L’entità dell’aiuto erogato è pari al 30% delle spese per gli acquisti effettuati nell’arco di tempo compreso tra il 1° giugno e il 22 novembre 2021.

A seguito del posticipo della scadenza, è possibile, per coloro che hanno già presentato la domanda, inserire nuove fatture nella richiesta. Per le modalità da seguire, chiamare l’Assessorato al numero 0165/275211.

