Air Italy, Uiltrasporti: bene incontro con Regione Lombardia. Ora convocazione da Regione Sardegna

Roma, 31 luglio.

Roma, 31 luglio. “Giudichiamo positivamente la volontà della Regione Lombardia, a conferma di quanto già espresso dal Presidente Fontana in un incontro al Mit, di mettere in campo insieme alla Regione Sardegna, le iniziative e gli investimenti necessari alla costruzione di un progetto industriale che dia futuro ai 1500 lavoratori di Air Italy, nell’ambito del rilancio del Trasporto Aereo”. A dichiararlo il Segretario generale, Claudio Tarlazzi, e il Segretario nazionale, Ivan Viglietti, della Uiltrasporti, al termine di un incontro avvenuto stamane con l’Assessorato al Lavoro della Regione.

“Bene anche l’impegno assunto su nostra richiesta, di aprire a breve un tavolo dedicato ai lavoratori di Ernest Airlines – proseguono i due Segretari.

“Ringraziamo la Regione Lombardia, la Assessora al Lavoro, Melania Rizzoli, ed il suo staff per l’attenzione che stanno dedicando a questa vertenza e auspichiamo che adesso arrivi anche l’impegno già promesso della Regione Sardegna, di cui siamo in attesa di convocazione a breve, affinchè si passi ai fatti per il bene dei lavoratori, delle loro famiglie, dei territori coinvolti e per il Paese.

“Infine – concludono Tarlazzi e Viglietti – esprimiamo un giudizio positivo per l’impegno della Lombardia a sostegno delle politiche attive, ma adesso aspettiamo soluzioni urgenti per le criticità degli ammortizzatori sociali, che saranno oggetto di riunione con la Ministra Nunzia Catalfo il prossimo 4 agosto”.

