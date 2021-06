(AGENPARL) – lun 14 giugno 2021 AIMI (FI): “ITALIA LASCIATA SOLA A GESTIRE IMMIGRAZIONE INCONTROLLATA”

Malta dice “no” allo sbarco di 410 migranti e la nave di Medici Senza Frontiere ora chiede di approdare in Italia. Ancora una volta – semmai ci fosse bisogno di ricordarlo – l’Italia viene lasciata completamente sola a gestire questa immigrazione incontrollata. Lampedusa si trova in una situazione insostenibile, i centri di prima accoglienza sono pieni: l’UE ha intenzione di battere un colpo o di fare finta di nulla? Per quanto dovremo sopportare questo dramma umano che sta colpendo da anni il nostro Paese?

Lo dichiara Enrico Aimi senatore e capogruppo in Commissione Affari Esteri per Forza Italia

