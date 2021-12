(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 AIDS:MARROCCO (FI), “NON ABBASSARE GUARDIA, PDL FI PER AIUTARE RICERCA”

“Il rapporto dell’Unicef ‘Hiv and Aids Global Snapshot’ rivela che nel 2020 almeno 310.000 bambini sono stati contagiati, un bambino ogni 2 minuti, dal virus dell’Hiv e altri 120.000 sono morti per cause legate all’Aids uno ogni cinque minuti. Dati drammatici. Negli ultimi anni i progressi sono stati notevoli, ma non sufficienti. Fino a quando un solo bambino nel mondo rischia di morire prima del 2 anno di vita non bisogna mai abbassare la guardia e ribadire con forza l’importanza della prevenzione. In Parlamento stiamo portando avanti la pdl del collega Mauro D’Attis che revisiona la 135/90 per dotare i clinici, la ricerca, la comunicazione e la community di strumenti per eliminare il nemico. Con questo piccolo gesto celebriamo la giornata internazionale mondiale contro Aids e Hiv”. Lo dichiara in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.

