“Oggi in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, abbiamo indossato in Parlamento un fiocco rosso. Un gesto simbolico per non dimenticare che nel mondo ci sono tantissime persone che convivono con la malattia e che ancora non esiste un vaccino. Sono trascorsi quaranta anni dalla prima diagnosi e ricordo ancora la famosa pubblicità che promuoveva l’utilizzo del preservativo per contrastarne il contagio. Forse varrebbe la pena continuare a promuovere la prevenzione con le altre campagne di sensibilizzazione. Seppur si siano fatti molti passi in avanti, ancora il virus non è stato debellato e i dati sono drammatici. Purtroppo non se ne parla quasi più. In Italia lo scorso anno sono state effettuate 1.303 nuove diagnosi di infezione da HIV e 352 nuovi casi di AIDS. E’ doveroso soprattutto da parte nostra tenere i riflettori accesi e lavorare per garantire maggiori strumenti per contrastare hiv e aids. Il Parlamento lo sta facendo, grazie al lavoro dell’Intergruppo dove abbiamo spesso occasioni di confronto. Proprio in questi mesi è in esame in commissione Affari sociali, di cui faccio parte, la pdl di Forza Italia a prima firma dell’amico e collega Mauro D’attis. Una proposta di legge che si pone l’obiettivo di revisionare la l.135/90 per dotare i clinici, la ricerca, la comunicazione e la community di maggiori strumenti per combattere l’hiv e l’Aids. Nonostante i passi avanti dell’ultimo decennio sulle terapie antiretrovirali purtroppo, nel mondo, un terzo dei quasi 40 milioni di persone che hanno contratto l’infezione, non ha ancora accesso a delle cure adeguate. Dobbiamo fornire quanto più possibile strumenti di cura e non meno di informazione affinché aumenti la consapevolezza sul tema soprattutto tra i più giovani”. Lo ha detto Giusy Versace, deputata di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità del movimento azzurro.

