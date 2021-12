(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Gentili colleghi,

la presente per invitarVi il 13 dicembre alle 17.30 al Museo Civico Gaetano Filangieri (via Duomo 288, Napoli) per “Natale in Arte”, organizzato da AIDP Campania. Previsto l’intervento del sindaco Gaetano Manfredi.

Segue nota stampa.

Cordialmente,

AIDP Campania presenta “Natale in Arte”

“Napoli è la Città. Città di Unicità e Cultura, di Arti e Meraviglie”. Ed è in questo turbinio di Monumentale Bellezza che AIDP Campania festeggerà il Natale con i propri soci il giorno 13 dicembre alle 17.30 presso il Museo Civico Gaetano Filangieri (Via Duomo, 288, Napoli) con “Natale in Arte”.

Porteranno i loro saluti il Presidente di AIDP Campania, Alessandra Belluccio, il Presidente di AIDP, Matilde Marandola e il Consigliere di AIDP Campania, Pasquale Gualtieri.

Interverrà il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi

Seguirà una tavola rotonda moderata dal giornalista e critico musicale, Stefano Valanzuolo, alla quale parteciperanno:

– Dino Falconio, Presidente Fondazione Ravello

– Roberto Formato, Direttore Fondazione Real Sito di Carditello

– Paolo Giulierini, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli

– Antonio Roberto Lucidi, Vice Presidente L’Altra Napoli ONLUS

– Francesca Maciocia, Direttrice Progetti SCABEC S.p.A.

– Carmine Santaniello, Direttore Conservatorio di Musica di Napoli

I temi saranno:

– La gestione manageriale in ambito artistico-culturale

– Vincoli/Opportunità: Normativi e Territoriali

– Change Management: come siamo arrivati sin qui

– Risultati ottenuti: Lesson Learned nella gestione delle Risorse Umane

– Visione sul Futuro

A seguire è prevista la cena sociale a cui saranno invitati tutti i partecipanti.

