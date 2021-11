(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 Ai “Giovedì letterari” la presentazione di “Tanto non boccia nessuno”

Giovedì 18 novembre ore 21 al Centro Giovani di piazza Don Milani il libro di Viviano Vannucci. Dialogano con l’autore i giornalisti Francesca Vattiata e Luca Bonistalli

I “Giovedì letterari”, la rassegna di autori del territorio promossa dal Comune nell’ambito di “Un Autunno da sfogliare”, va avanti e giovedì 18 novembre ore 21 al Centro Giovani (piazza Don Milani, 3 – Montemurlo) propone “Tanto non boccia nessuno”( Einaudi ragazzi)di Viviano Vannucci.

Diego ha tredici anni. All’inizio dell’anno scolastico decide di smettere di studiare perché è inutile. La scuola promuove tutti: quelli che non si impegnano mai, i “furbi” che copiano i compiti e anche i bulli come Brando, suo rivale e compagno di classe. Richiami, brutti voti e note disciplinari servono solo a farlo sentire più forte e sicuro di sé: “tanto non boccia nessuno” continua a ripetersi. Finché un insulto a una prof gli procura una sospensione e la concreta minaccia della bocciatura. Diego, allora, inizierà a comprendere la portata delle proprie azioni e dovrà scegliere se mettersi a studiare o continuare la sfida alla scuola.

Dialogano con l’autore i giornalisti Francesca Vattiata e Luca Bonistalli.

Fabiana Masi

🔊 Listen to this