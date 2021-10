(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Agroalimentare, Spena (FI): Con stop a Plastic-Sugar Tax e no a Nutriscore, Governo difende filiera

“Tra le buone notizie della manovra di bilancio approvata dal Cdm c’è il rinvio di Plastic e Sugar Tax che salva posti di lavoro e non scoraggia la ripresa. L’introduzione di queste due imposte avrebbe avuto gravi conseguenze su tutta la filiera agroalimentare italiana in un momento in cui le imprese si trovano ad affrontare gravosi rincari e devono ancora fare i conti con il lascito della pandemia. Le nostre aziende hanno già imboccato da tempo la strada della sostenibilità, quindi l’imposizione di queste due misure sarebbe stata inutilmente punitiva ed avrebbe colpito gli anelli più deboli della filiera. La decisione del Governo va nella direzione di difendere il settore agroalimentare Made in Italy, allo stesso modo delle dichiarazioni odierne del premier Draghi contro il Nutriscore”. Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera.

