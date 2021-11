(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 Roma, 25 novembre 2021

Agroalimentare, nel Veneto investimento di 11 milioni per il rafforzamento della filiera vitivinicola

Quattro aziende del settore uniscono le forze grazie al Contratto di Sviluppo gestito da Invitalia con fondi del Ministero dello sviluppo economico. Previsti 23 nuovi addetti.

Un investimento di quasi 11,3 milioni di euro per la produzione vinicola con l’assunzione a regime di almeno 23 nuovi addetti. Sono quattro aziende vinicole venete le protagoniste di questa operazione, per la quale hanno presentato a Invitalia un Programma di Sviluppo denominato “Prosecco & Pinot Grigio”: la proponente Astoria Vini di Crocetta del Montello (TV) e le aderenti Bacio della Luna Spumanti di Vidor (TV), Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto (TV), Cantina Vini Armani – Terre Dominici di Dolcè (VR).

Il mercato di riferimento dell’intervento specifico è quello dei vini spumanti e frizzanti, per il quale l’International Wine & Spirits Research (Iwsr) prevede un completo recupero dei consumi, che torneranno a livelli pre-Covid entro il 2024 per i vini fermi e già entro il 2023 per gli spumanti. Il vino nel suo complesso, da oggi al 2024, registrerà secondo l’Iwsr una crescita aggregata del +1,8% in volume e del +2,4% in valore.

Capofila del progetto la trevigiana Astoria Vini, fondata 35 anni fa e guidata oggi da Paolo Polegato in qualità di Presidente e dal figlio Filippo Polegato quale Amministratore Delegato. L’azienda ha registrato nel 2020 un fatturato di 52,6 milioni di euro, un risultato netto di 4,6 milioni di euro, MOL 14%, patrimonio netto 26,2 milioni di euro. Nella produzione di Astoria sono presenti non solo i Prosecco DOC e DOCG, ma anche Pinot Grigio e altri vini caratteristici del territorio: Cabernet, Merlot, Refrontolo Passito Docg.

