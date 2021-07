(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 Roma, 8 lug. – “Prendiamo atto delle risposte del Ministro e chiediamo un impegno concreto all’esecutivo per sollecitare un confronto nelle opportune sedi europee al fine di mettere in atto ogni iniziativa volta a garantire la protezione della denominazione del marchio ‘Prosecco’ ed in generale delle denominazioni DOP e IGP. Serve contrastare in ogni modo il fenomeno falsificatorio dell’italian sounding, che danneggia l’intero settore agroalimentare italiano ed in questo caso colpisce un patrimonio mondiale dell’umanità quali sono le terre in cui nasce il nostro Prosecco. Occorre difendere le nostre eccellenze dagli attacchi dei paesi stranieri, per questo la Lega c’è e ci sarà sempre”.

Così durante il question time a Palazzo Madama i senatori della Lega componenti della Commissione Agricoltura e firmatari dell’interrogazione, fra cui i veneti, Gianpaolo Vallardi (Presidente) e Cristiano Zuliani.

