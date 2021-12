(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 AGROALIMENTARE, GALLINELLA (M5S): TUTELA VERO OLIO EVO TRAMITE PARTNERSHIP ICQRF-GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

Perugia, 6 dicembre – “Dobbiamo scongiurare il pericolo di possibili frodi per il consumatore sull’olio extravergine d’oliva e, per questo, auspico che si possa dar presto vita a un accordo di sinergia tra la Grande Distribuzione Organizzata e l’Ispettorato Repressione Frodi (Icqrf). L’idea è quella di ripercorrere gli accordi già sottoscritti per l’anticontraffazione, con eccellenti risultati, tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e gli e-commerce Alibaba e Amazon”. È la proposta che lancia il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura, oggi in visita alla sede Icqrf di Perugia per fare il punto su agroalimentare e controlli, in modo specifico sull’olio di oliva.

“Un obiettivo su cui siamo a lavoro in questa Legge di Bilancio è quello di potenziare le strutture dell’Ispettorato, investito da ulteriori compiti di controllo dalla norma di contrasto alle pratiche commerciali sleali che entrerà in vigore dal 15 dicembre – prosegue -. L’Ispettorato può contare, oltre che sull’elevata professionalità dei propri funzionari, anche su tecnologie all’avanguardia che, se vi è la volontà, possono essere messe al servizio della Grande Distribuzione Organizzata per far sì di tutelare da un lato le imprese oneste e d’eccellenza e, dall’altro, i consumatori” conclude.

MoVimento 5 Stelle Camera dei Deputati

