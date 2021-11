(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 —————————–

Roma, 4 novembre 2021

AGROALIMENTARE, CONFAGRICOLTURA: MANTENERE L’OBBLIGO DI

INDICARE IN ETICHETTA L’ORIGINE DELLE MATERIE PRIME

Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha scritto al ministro delle

Politiche agricole Stefano Patuanelli sollecitando una proroga dell’obbligo di indicare in

etichetta l’origine delle materie prime di alcuni prodotti agroalimentari di estrema

rilevanza (lattiero-caseari, pasta, derivati di pomodoro e carni suine trasformate) che,

in base alle disposizioni attuali, cesserà il 31 dicembre 2021.

Per Confagricoltura è fondamentale che i consumatori italiani possano ancora

usufruire delle indicazioni sulla natura dei prodotti agroalimentari in commercio, che

orientino a scelte consapevoli e in grado di privilegiare le materie prime nazionali.

L’obbligo è in vigore da alcuni anni, ma di fatto solo da febbraio scorso per i prodotti

che usano come ingrediente la carne suina.

È vero che la data di scadenza della normativa italiana è stata individuata in

riferimento all’entrata in vigore di quella europea. Si tratta di una novità essenziale

che muta il quadro giuridico unionale e per il quale occorrerà ora un adeguamento

complessivo delle disposizioni nazionali.

