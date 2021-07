(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Agroalimentare: Caon (FI), Friularo premiato a Bruxelles orgoglio per tutti i padovani

“Quando vince il territorio, vinciamo tutti. Complimenti a Conselve vigneti e cantine e al suo presidente, Roberto Lorin, per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti al concorso mondiale di Bruxelles. Due medaglie d’oro per il Friularo docg e il Prosecco doc, e una d’argento per il Friularo riserva docg sono la dimostrazione che lavoro, coraggio e visione premiano sempre. E che il Conselvano, e la bassa padovana in generale, sono in grado di produrre eccellenze riconosciute in tutto il mondo. Auspico che questo ulteriore successo della Cantina contribuisca a far riscoprire ai padovani l’assoluto valore di un vitigno autoctono come il friularo e la storia di un modo di coltivare la vite, che affonda le sue radici nella tradizione millenaria dell’agro patavino.” Lo dichiara il deputato di Forza Italia Roberto Caon, a proposito della affermazione al concorso mondiale di Bruxelles di Conselve vigneti e cantine.

