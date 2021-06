CATANZARO “Ritengo sia un atto doveroso, oltre che un gesto di civiltà, sospendere le attività lavorativa nelle ore centrali della giornata per coloro che operano in condizioni climatiche e di fatica particolari, anche per impedire tragici eventi, cui purtroppo abbiamo assistito, che generano immenso dolore e disperazione”. Il consigliere regionale del Pd Luigi Tassone, sulla scorta di recenti mesti fatti di cronaca, lancia la proposta di fermare il lavoro fra le ore 12 e le ore 16, nella stagione estiva, per coloro che prestano la loro attività sotto il sole cocente e che corrono gravi rischi per la salute. “La mia storia personale, che si richiama ai più nobili valori della sinistra – afferma Tassone – mi impone di mettere in campo le azioni politiche più idonee a sostegno dei più deboli ed indifesi, spesso sottoposti a sforzi massacranti senza la reale possibilità di opporsi ai dettami della parte più forte”. “Bene ha fatto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – prosegue – a emettere un’ordinanza per impedire un’esposizione prolungata al sole dei lavoratori e bene ha fatto la Cgil a prendere una posizione decisa per segnalare i rischi dei lavoratori costretti ad esporsi agli effetti nefasti di temperature elevate, talvolta senza opportunità di rinfrescarsi, e a proporre l’intervento delle Prefetture. Giova ricordare che la sicurezza sul lavoro deve essere sempre garantita, anche utilizzando le vie offerte dalla normativa esistente come la riprogrammazione e la rotazione dei turni”. “È indispensabile battersi senza se e senza ma – conclude – per far sì che i sacrosanti diritti dei lavoratori siano rispettati e che uomini e donne possano avere un’esistenza davvero libera e dignitosa”. (News&Com)

