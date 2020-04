AGRICOLTURA: RUFFINO (FI), ITALIANI PRONTI A LAVORARE, SERVONO I VOUCHER

(AGENPARL) – dom 19 aprile 2020 “A causa del lock down e della crisi scatenata dal Coronavirus il settore agricolo è in grande difficoltà.

Mancano all’appello oltre 250mila braccianti per lavorare nelle campagne e se non verrà trovata una soluzione a stretto giro potrebbero esserci problemi per i raccolti e di conseguenza per i rifornimenti alimentari nelle prossime settimane.

Confagricoltura e Coldiretti hanno già lanciato l’allarme: adesso toccherà al governo dare risposte immediate all’intero comparto. Ci sono migliaia di italiani pronti a impegnarsi in questo lavoro: studenti fermi ai box, lavoratori in cassa integrazione, disoccupati.

Servono subito strumenti e misure agili per ‘regolarizzarli’ e autorizzazioni per farli sposare sui territori.

Forza Italia ha proposto la reintroduzione dei voucher per l’agricoltura, dalla maggioranza al momento è arrivato un inspiegabile e deciso ‘no’.

Non è tempo per assurde ideologie o per tentennamenti. Va aiutato un settore importante per il Paese, e non va gettata alle ortiche la disponibilità di tanti italiani ad impegnarsi, anche se momentaneamente, in questa attività. L’esecutivo si dia una mossa”.

Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

—

🔊 Listen to this