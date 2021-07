(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 AGRICOLTURA, RONCHINI (LEGA): “ULTIMA GRANDINATA RAPPRESENTA IL COLPO DI GRAZIA PER MOLTI AGRICOLTORI, CI ATTIVEREMO IN TUTTE LE SEDI ISTITUZIONALI”

I danni causati dalla forte grandinata di giovedì, localizzati per la maggior parte nei comuni di Castel del Rio e Fontanelice, rappresentano il colpo di grazia per gli agricoltori della zona, già colpiti duramente dalle gelate degli ultimi anni. Dalle prime stime infatti, pare che i danni registrati interessino fino al 90% delle nettarine e delle albicocche ed oltre il 60% dei kiwi e delle viti. Come responsabile della Lega per la Vallata del Santerno, chiederò un intervento immediato a tutti i nostri rappresentanti istituzionali, per cercare di intercettare qualsiasi tipo di sostegno possibile da parte delle Istituzioni.

Maurizio Ronchini

Responsabile Lega Vallata del Santerno

