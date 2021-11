(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 AGRICOLTURA: NEVI (FI), GRANDE SODDISFAZIONE PER VIA LIBERA A 30 MILIONI FILIERA OLIVICOLA-OLEARIA

“Esprimo grande soddisfazione per il via libera del Governo al decreto che destina 30 milioni alla filiera olivicola-olearia. Desidero ringraziare il sottosegretario Battistoni per il grande impegno profuso a sostegno di questo importante comparto strategico per il nostro Paese. Sono felice che il sottosegretario abbia dato ascolto alle esigenze arrivate dai territori più produttivi che conosco bene per la loro vocazione olivicola, che chiedevano da tempo un segnale in questa direzione. Sono convinto che questo stanziamento, sia per i nuovi che per gli impianti esistenti, sarà molto significativo per la crescita e lo sviluppo di una filiera strategica del made in Italy agroalimentare”. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, Responsabile Dipartimento nazionale Agricoltura Forza Italia.

