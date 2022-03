(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 AGRICOLTURA: NEVI (FI), BENE MISURE GOVERNO, SEGUITA STRADA CHE ABBIAMO INDICATO

“Le misure del governo a sostegno di agricoltura e pesca vanno nella giusta direzione. Fin dallo scoppio del conflitto ucraino Forza Italia ha posto l’accento sulla necessità di aiutare adeguatamente questi settori e le relative aziende che rappresentano un tassello fondamentale per l’economia italiana e che sono di importanza primaria anche dal punto di vista occupazionale. In particolar modo, ci siamo battuti a favore della rinegoziazione dei mutui agrari con la collega Senatrice Fulvia Caligiuri che aveva ripetutamente chiesto di inserire questa misura per dilatare il pagamento dei debiti contratti, scongiurando così una crisi di liquidità che avrebbe minacciato la sopravvivenza di tantissime aziende. Finalmente, anche grazie a misure come il credito di imposta per l’acquisto del carburante e gli stanziamenti diretti a favore delle aziende, si è dato un segnale concreto a questo mondo e altri ne potranno arrivare durante il passaggio parlamentare delle misure varate dal governo. Il nostro impegno andrà, dunque, avanti sia in Italia che in Europa, dove continueremo a batterci, sin dalla prossima settimana, per far si che si costruisca un grande piano comunitario a sostegno dell’ agroalimentare, anche con l’obiettivo di giungere a un’autonomia alimentare di cui, come dimostrano gli eventi delle ultime settimane e le loro gravissime ripercussioni, c’è sempre più bisogno”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Agricoltura del movimento azzurro, Raffaele Nevi.

