AGRICOLTURA: NEVI (FI), BENE GOVERNO MA FACCIA DI PIU' E PRESTO PER EVITARE CHIUSURA AZIENDE

“Forza Italia ha apprezzato le prime misure che il governo ha predisposto per fare fronte alla crisi del settore agro-alimentare del nostro Paese, cercando di alleviare le sofferenze di numerosi imprenditori del comparto, derivanti dall’aumento del costo delle materie prime, dell’energia, di approvvigionamento di acqua ma soprattutto di scarsa liquidità finanziaria. Tuttavia, bisogna fare di più e presto per evitare la chiusura di numerose aziende”. Lo ha detto il vice presidente dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, intervenendo nell’Aula di Montecitorio al termine dell’informativa urgente del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sul sostegno della filiera agricola. “I risultati del Consiglio europeo – ha aggiunto – non ci sembrano all’altezza delle difficoltà e delle sfide che ci troviamo di fronte. I fondi destinati al nostro Paese sono irrisori, a fronte di una crisi che vale circa 9 miliardi di euro. Ecco perché abbiamo bisogno di una risposta europea vera ed efficace, non a caso Forza Italia nei giorni scorsi a Bruxelles ha presentato il suo piano d’intervento per evitare che quanto sta succedendo nel comparto agricolo possa accadere nel futuro”. L’esponente azzurro poi ha sottolineato: “non siamo convinti che basti solo sospendere le politiche comunitarie, semmai pensiamo sia necessario ridefinirle, anche attraverso un altro Recovery Plan anche per l’autosufficienza alimentare”.

