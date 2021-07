(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 Agricoltura: Lega, occorrono interventi per sistema irriguo dopo danni siccità e alluvioni.

Roma, 27 lug. – “Serve predisporre una strategia e garantire risorse per l’efficientamento del sistema irriguo affinché vengano messe in sicurezza le reti e sia stimolata l’innovazione nella distribuzione della risorsa: è questa la richiesta della Lega al Ministro Cingolani. Alla luce della drammatica situazione che sta affrontando il nostro paese in questa estate 2021, destinata ad essere la peggiore dell’ultimo decennio per via di 517 eventi climatici estremi come alluvioni e siccità, occorre rispondere alle richieste di aiuto che arrivano dal settore dell’agricoltura e dai nostri produttori. La Lega quindi chiede al Ministro se ritenga – come noi riteniamo – doveroso e urgente intervenire per supportare il comparto irriguo con risorse che potrebbero essere messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che si renderanno disponibili con il piano invasi”.

Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega firmatari dell’interrogazione recentemente depositata in Commissione Agricoltura: Giorgio Maria Bergesio (capogruppo commissione e primo firmatario), Gianpaolo Vallardi (Presidente), Rosellina Sbrana, Gianfranco Rufa, Cristiano Zuliani.

